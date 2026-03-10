Mercado Pago regresa a sus orígenes: vuelve a sus colores iniciales

El CEO de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn, ha anunciado el retorno del emblemático color blanco y celeste para el ícono de Mercado Pago, tras un periodo de pruebas con el nuevo tono amarillo. Esta medida busca aclarar la identidad de la billetera digital para sus usuarios.

Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, explicó que la decisión de regresar al esquema de colores original se debe a la confusión generada entre los usuarios, que relacionaban la billetera con la plataforma de comercio electrónico. Tras analizar el feedback recibido, la empresa optó por reestablecer el diseño anterior.

Este cambio a las raíces fue señalado como un acto de madurez y aprendizaje por parte del ejecutivo, quien también menciona que la fintech se encuentra en un proceso de expansión estratégica en América Latina.

Objetivos Ambiciosos en el Mercado Fintech

Mercado Pago está enfocada en adquirir licencias bancarias en Argentina y México, con el fin de operar como un banco digital integral y 100% en línea. Este modelo de negocio ya se implementa en otros competidores, como Ualá.

Innovaciones en Servicios Financieros

La compañía contempla sumar productos del sistema bancario tradicional, tales como:

Gestión de cuentas sueldo

Nuevas tarjetas de crédito

Alternativas de inversión para los usuarios

El proceso comenzó en septiembre de 2024 y busca enriquecer la oferta de servicios financieros manteniendo la agilidad tecnológica.

Desde la salida de Marcos Galperin, la empresa ha reportado ingresos netos globales por 28.900 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 39% en comparación con el año anterior.

Controversias y Nuevas Estrategias

Recientemente, Mercado Libre se ha visto envuelta en una polémica sobre precios dinámicos, donde diversos usuarios señalaron variaciones significativas en el precio de productos similares.

La compañía ha refutado estas acusaciones, asegurando que no hay precios personalizados basados en el perfil del consumidor. Sin embargo, reconocieron que se están realizando pruebas comerciales en grupos control para evaluar las promociones.

Además, los vendedores disponen de herramientas que permiten ajustar los precios según la demanda del mercado, una práctica común en el mundo digital.

Mercado Libre enfatiza que este enfoque no es una política permanente, sino una parte de su estrategia de optimización y adaptación en el competitivo entorno del comercio electrónico.