Las Consecuencias de una Gran Responsabilidad

El exmediocampista Pablo «Pitu» Barrientos vuelve a San Lorenzo en la posición de presidente del fútbol profesional, impulsado por su amor y compromiso hacia la institución. El equipo se prepara para un enfrentamiento crucial ante Boca, y Barrientos asegura que todos están enfocados en el trabajo conjunto.

Un Regreso Lleno de Recuerdos

Barrientos comparte la profunda emoción que siente por regresar al club que lo vio crecer: “Estar aquí me llena de felicidad y es un gran orgullo. Aunque pasé tiempo lejos, siempre estuve presente. Cada visita revive memorias valiosas”, confesó en una entrevista con Proyecto Boedo.

Compromiso y Nuevas Metas

El exjugador enfatizó que su nueva etapa tiene un enfoque renovado: “Los tiempos como jugador quedaron atrás. Ahora tomo este rol con dedicación y cariño. Siempre sentí que debía devolver algo de lo que San Lorenzo me brindó”, explicó.

Enfrentando Desafíos Juntos

Consciente del contexto actual del club, Barrientos decidió sumarse al desafío: “En los buenos momentos es fácil estar presente. En las situaciones complejas, algunos prefieren alejarse. Yo no esquivo el compromiso. Estoy tranquilo porque lo hago de manera genuina”, afirmó.

Un Futuro Optimista

Relativizando las preocupaciones sobre el club, el dirigente señaló: “No hay salvadores. El trabajo debe ser colectivo. Siempre buscaremos mejorar, aunque a menudo se habla más de lo que realmente es. San Lorenzo está bien en este momento”, sostuvo.

Valores y Trabajo en Equipo

Barrientos resaltó el compromiso que ha encontrado en el equipo: “La nobleza de los jugadores y el cuerpo técnico es sorprendente. Encontrar a personas tan dispuestas a trabajar es emocionante. Espero que esto se refleje en buenos resultados porque, al final, esto es fútbol”, concluyó.