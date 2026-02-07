Descubre el Nuevo Auto de Marcelo Agrelo

La ciudad de Chacabuco vibrará este sábado con la emocionante presentación del Trotta Racing Team, que dará el inicio a su temporada 2026 en Turismo Carretera.

El evento será una celebración del automovilismo, donde los fanáticos podrán ver de cerca el Torino que manejará Marcelo Agrelo, una de las nuevas incorporaciones del equipo para este campeonato. A partir de las 20 horas, los autos saldrán «engrillados» desde el taller del equipo, recorriendo las calles de la ciudad hasta llegar a la explanada de la Municipalidad, donde quedarán expuestos al público.

Desfile y Exhibición: Una Oportunidad Única

Este emocionante desfile será la primera vez que los autos de Turismo Carretera se presenten oficialmente, justo antes de su debut en la apertura del certamen en El Calafate. Durante el evento, los asistentes podrán observar el imponente Torino de Agrelo, junto a otras dos unidades del equipo.

Un Trabajo Hecho en Casa

El Torino que utilizará Agrelo ha sido completamente construido en Chacabuco, lo que hace que esta presentación sea aún más significativa para la comunidad. El director del equipo, Esteban Trotta, se ha comprometido a acercar el automovilismo a los aficionados locales y a mostrar el esfuerzo y dedicación puestos en cada uno de los vehículos.

Interacción con el Público y Palabras del Intendente

Durante el evento, los visitantes tendrán la oportunidad de acercarse a los autos y tomarse fotografías. Se espera la presencia del Intendente Municipal y de Esteban Trotta, quienes compartirán sus impresiones sobre el evento y la temporada que se aproxima.

Apertura del Campeonato y Proyecciones

Esta presentación marca la antesala del inicio del campeonato de la ACTC, cuya primera fecha se celebrará el 15 de febrero en El Calafate, Santa Cruz. Después de un verano lleno de intenso trabajo, el Trotta Racing Team estará listo para competir con una estructura renovada.

Para esta temporada, el equipo pondrá en pista tres Torinos, que serán pilotados por Marcelo Agrelo, Ignacio Faín y Facundo Chapur. En el aspecto técnico, contarán con el ingeniero Maximiliano Juárez y Tomás Urretavizcaya, quienes se encargarán de la coordinación del taller y de cada fin de semana de carrera.

Competencias a Futuro: Más de un Desafío

Además, la estructura del Trotta Racing Team competirá en el TC Mouras con Nicolás Villamayor y en el TC Pista Mouras con Ignacio Quintana, ampliando así su participación en el ámbito automovilístico argentino.