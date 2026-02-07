Personal lanza red 5G en el Estadio Monumental

La conectividad del futuro ya es una realidad en el Estadio Más Monumental, transformándolo en el primer recinto deportivo de Argentina con cobertura 5G en todas sus áreas.

Personal ha lanzado su red 5G en el Estadio Más Monumental de River Plate, posicionándose como el primer estadio del país en ofrecer esta innovadora cobertura.

Mediante un acuerdo estratégico con el club, esta importante compañía de telecomunicaciones ha implementado una conectividad de última generación en todas las instalaciones del predio.

Una Conexión Sin Límites para Miles de Hinchas

La nueva red 5G permitirá a miles de dispositivos conectarse simultáneamente, brindando mayor velocidad, menor latencia y capacidad ampliada. Esto significa que aquellos que asistan a partidos o conciertos podrán compartir fotos, videos e historias en tiempo real, disfruta de una conexión ultrarrápida sin interrupciones.

Experiencia 5G Más Allá del Campo de Juego

La cobertura no se restringe solo al campo; también se extiende a otros espacios del club, como el restaurante BANDA, el microestadio y las canchas de vóley, ampliando la experiencia 5G en todo el complejo.

Instalaciones Modernas y Eficientes

Esta infraestructura avanzada implica un despliegue impresionante:

Más de 140 antenas distribuidas en tribunas y áreas internas, junto a cuatro kilómetros de fibra óptica que interconectan cada punto, asegurando una experiencia fluida.

Además, se han implementado dosis anillos independientes para garantizar seguridad y redundancia en la red.

Disfruta del Juego Desde tu Celular

Gracias a esta infraestructura, los fans ya no solo se limitan a disfrutar de lo que ocurre en el campo; su celular se convierte en una segunda pantalla. A través de la plataforma Flow, los hinchas pueden retroceder y revisar jugadas polémicas o revivir goles justo en el instante en que los celebran.

Reconocimientos para Personal

Personal ha sido galardonada recientemente por Ookla, un organismo global de mediciones de velocidad, en su informe semestral (Q1-Q2 2025). Recibió dos premios importantes: la mejor red fija de Argentina gracias a Personal Fibra, y la red móvil 5G más veloz del país.

Desde su lanzamiento en 2021, Personal ha seguido una estrategia de crecimiento continuo, actualizando su red 5G y alcanzando más de 660 sitios activos. Se prevé que superen los 750 antes de finalizar el año, mientras expanden su red de fibra óptica a más de 100,000 kilómetros.

Accesibilidad y eficiencia, son solo algunos de los atributos que los usuarios valoran en esta red, que ha mantenido el título de móvil más rápida del país durante seis años consecutivos, posicionando a Personal como uno de los principales operadores en América Latina.