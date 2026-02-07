Condenado a 18 años por corrupción: permanecerá en prisión en Cacheuta

La justicia argentina se pronuncia de manera contundente contra la corrupción. En un fallo sin precedentes, el ex juez federal Walter Bento ha sido condenado a 18 años de prisión. Este caso, que ha capturado la atención del país, revela las profundas tramas de corrupción judicial.

Fallos por unanimidad en el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza

El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza dictó, este viernes, la pena y el régimen de cumplimiento para los implicados en la megacausa liderada por Bento, considerado el cabecilla de una organización delictiva. La sentencia incluye una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos y una multa de 540 millones de pesos.

Un proceso marcado por controversias

El fallo fue unánime, firmado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra, quienes tuvieron que desplazarse desde San Juan y San Luis debido a la excusación de otros jueces por vínculos directos con el condenado. Este caso ha dejado huella en el sistema judicial argentino.

Las últimas palabras de Walter Bento

Bento, tras escuchar su condena, afirmó: «Esta causa ha sido una tragedia. Confío en la Justicia y seguiré luchando.» Su declaración refleja la desesperación de un hombre atrapado en un escándalo de corrupción que ha envuelto a varias figuras del ámbito judicial.

Las implicaciones de la sentencia

La condena no solo se limita a Bento. También se ha determinado que su esposa, Marta Boiza, enfrenta una pena de 6 años y su hijo, Nahuel Bento, 5 años. A pesar de las condenas, ambos permanecerán en libertad por el momento.

Decomiso de bienes y propiedades

La sentencia incluye el decomiso de múltiples propiedades y vehículos de lujo, aunque se ha definido que la vivienda familiar y un automóvil adaptado para su hijo discapacitado no serán embargados. Sin embargo, otros activos, como departamentos y locales comerciales, están bajo la custodia de un interventor judicial.

La red de corrupción descubierta

Las pesquisas revelaron que Bento estaba involucrado en un esquema de coimas y favores procesales, recibiendo sobornos a cambio de intervenir en asuntos de contrabandistas y narcotraficantes. Sus maniobras de lavado de dinero han llevado a la justicia a considerar no solo su enriquecimiento ilícito, sino también el papel activo de su familia en estos delitos.

Otros condenados en el escándalo

El abogado Luciano Ortego recibió 8 años de prisión por su papel como organizador en la asociación ilícita. Otros implicados, como Jaime Alba y Walter Bardinella Donoso, también fueron condenados a penas significativas por su participación en estos delitos, reflejando la amplitud de la corrupción en el sistema judicial.

El contexto de la investigación

La investigación comenzó en marzo de 2020, impulsada por datos encontrados en el dispositivo de un detenido vinculado al narcotráfico y testimonios relacionados con el secuestro y homicidio de un empresario cercano a Bento. Este complejo entramado ha llevado a cuestionar la integridad de los tribunales en Mendoza.