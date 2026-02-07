Roberto Cachanosky: «La Desconfianza Crece en el Índice de Precios al Consumidor»

La reciente fluctuación del riesgo país en Argentina no es resultado de decisiones internas, sino de un fenómeno global que afecta a las economías emergentes. El economista Roberto Cachanosky comparte su análisis sobre esta situación en una entrevista.

En su diálogo con Canal E, Cachanosky explica que la disminución del riesgo país no está vinculada a medidas específicas de Argentina, sino a un contexto latinoamericano general. “Cuando comenzó a bajar el riesgo país, fue porque toda América Latina estaba en la misma tendencia”, afirma, señalando que factores globales, especialmente la inestabilidad política en Estados Unidos, impulsaron a los fondos de inversión a buscar mejores rendimientos en mercados emergentes.

La Tensión Internacional y el Riesgo País

Este movimiento ha llevado a una caída en el riesgo país, según el economista. “Los fondos de inversión han decidido diversificar sus activos, buscando oportunidades en mercados emergentes para recuperar rentabilidad, lo que benefició a Argentina momentáneamente”, destaca Cachanosky.

¿Influencia del Deuda Local?

A pesar de la caída inicial, Cachanosky advierte que la tendencia cambió rápidamente. La reciente compra de deuda local por parte del país, que ascendió a 1.600 millones de dólares, resulta insignificante comparado con los casi 19.000 millones que se deben pagar este año. “Este factor no puede considerarse determinante en la variación del riesgo”, aclara.

El INDEC y la Confianza del Inversor

Uno de los temas más controvertidos es el manejo del índice de precios al consumidor. Cachanosky señala que las manipulaciones estadísticas anteriores han erosionado la confianza de los inversores. “El manejo del INDEC ha jugado un papel negativo en la percepción del mercado. La memoria de la distorsión de datos recientes todavía pesa”, sostiene.

Crítica a la Credibilidad de los Índices

El economista es contundente: “Nadie cree en el índice de precios al consumidor actualmente”. Los cambios metodológicos poco claros generan desconfianza. “El manoseo de índices lleva a la duda, y con razón”, añade. Además, critica la decisión de retrasar la publicación de un nuevo índice como un “capricho” y propone publicar ambos índices para mayor claridad.

Un Antiguo Índice para una Realidad Cambiante

La falta de actualización de la canasta de consumo también es motivo de preocupación. “La ponderación del índice no se ha modificado desde 2004”, destaca Cachanosky. En un mundo que ha cambiado drásticamente, aún se miden consumos que han dejado de ser relevantes. “¿Qué relevancia tiene el precio de un DVD en la actualidad?”, cuestiona.

Comparación Internacional

Cachanosky contrasta la situación con otros países, donde la ponderación se actualiza regularmente. “En EE.UU. se revisa cada año; en Chile cada cinco. Aquí seguimos como si estuviéramos en 2004”, dice, subrayando la desconexión entre el índice y la realidad económica actual.

Por último, el economista advierte sobre las repercusiones políticas y económicas de esta falta de claridad: “La inflación y la pobreza son las calificaciones que recibe el gobierno, y no puede decidir sus propias calificaciones”. De forma contundente concluye que “de ahora en adelante, todos deberán dudar de los datos del INDEC”.