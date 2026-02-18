Descubre el Secreto de la App Atajos

Evita el miedo a perder tu celular con esta ingeniosa configuración. Aprende a activar una función secreta que captura la imagen del ladrón y envía su ubicación exacta sin que él lo note.

Perder un celular o ser víctima de un robo preocupa a muchos, no solo por su costo, sino también por la valiosa información que alberga. Apple proporciona herramientas útiles, pero hay un recurso más astuto que utiliza la app de Atajos para obtener imágenes y detalles de localización sin alertar al ladrón.

Este método funciona como un «disparador remoto»: al recibir un SMS con una palabra clave especial desde otro teléfono, tu iPhone llevará a cabo acciones silenciosas para recolectar evidencia.

Cómo configurar el «Atajo de Rescate»

Realizar esta configuración es sencillo y no necesita conocimientos técnicos. Solo sigue los siguientes pasos en tu iPhone:

1. Accede a la aplicación Atajos: Abre la app (viene preinstalada) y dirígete a la pestaña «Automatización».

2. Crea una Automatización Personal: Toca el símbolo «+», selecciona «Mensaje» y en el campo «El mensaje contiene», escribe una palabra clave que no sea fácil de adivinar (ejemplo: perdida2026 o recuperar).

3. Define las acciones:

Incluye las siguientes funciones en este orden cronológico:

Pasos para la acción silenciosa

Dentro de las acciones, incluye:

1. Activar modo de bajo consumo: Para prolongar la duración de la batería.

2. Tomar una foto: Selecciona «Cámara frontal» y desactiva «Vista previa» para mantener la discreción.

3. Obtener ubicación exacta: Para un seguimiento preciso mediante GPS.

4. Enviar un mensaje: Elige un número de respaldo (puede ser de un familiar o amigo) e inserta «Foto» y «Ubicación» en el mensaje.

Ajustes clave para un proceso silencioso

Para maximizar la eficacia de esta táctica, asegúrate de desactivar «Preguntar antes de ejecutar» y «Notificar cuando se ejecute» antes de finalizar la configuración.

Así, las operaciones se llevarán a cabo en segundo plano. En cuestión de segundos, el destinatario elegido recibirá un SMS con la imagen del ladrón y un enlace con su ubicación precisa.

Consideraciones importantes

Es vital conocer las limitaciones del sistema de seguridad. Este método solo funcionará si el iPhone está encendido, cuenta con señal y no ha sido reiniciado a valores de fábrica.

Registrar este tipo de atajos preventivos puede marcar la diferencia entre resignarte a la pérdida o tener pruebas sólidas para presentar una denuncia.