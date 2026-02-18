¿Dueño Insistente? Cómo Actuar si Te Pide el Departamento Antes de Tiempo

Cuando un dueño solicita a su inquilino que abandone la vivienda antes del final del contrato, surgen muchas dudas. ¿Es legal? ¿Qué dice la normativa actual sobre esta situación? Aquí te contamos todo.

El punto de partida es claro: el **Código Civil y Comercial**, en su artículo 1221, establece que **únicamente el inquilino puede rescindir el contrato anticipadamente**, sin justificación alguna. Enrique Abatti, abogado especializado en Derecho Inmobiliario, aclara que el locador solo puede rescindir el contrato de manera anticipada si existe una cláusula específica que lo autorice.

¿Qué dice el nuevo DNU 70/2023?

El reciente **DNU 70/2023** amplía las posibilidades del propietario, permitiéndole incluir en el contrato **causas adicionales para la rescisión anticipada**. Históricamente, el dueño solo podía terminar el contrato ante incumplimientos como falta de pago o daños al inmueble. Sin embargo, ahora puede especificar otras condiciones, siempre que queden claramente establecidas. «Eso significa que hay muchas más opciones, siempre que estén consensuadas», explica Abatti.

¿Qué sucede si el propietario insiste sin una causa válida?

Si un propietario intenta rescindir sin una cláusula que lo respalde, simplemente **no puede hacerlo**. El inquilino no está obligado a abandonar el inmueble y solo podría hacerlo mediante un acuerdo mutuo, a menudo asociado a una indemnización. En muchos contratos, ya se establecen compensaciones para estos casos, que pueden variar desde meses de alquiler hasta sumas fijas.

Las implicancias del incumplimiento

Cuando el inquilino incumple las condiciones, la situación cambia. En este caso, el propietario puede rescindir el contrato, pero debe justificar la causa y seguir los procedimientos legales correspondientes, sin que se exija indemnización al inquilino.

Cambios en el panorama del inquilino

Para los inquilinos, el escenario también ha cambiado. Anteriormente, debía esperar seis meses para rescindir con penalidades. Ahora, puede hacerlo en cualquier momento, aunque enfrentando una multa del 10% sobre los alquileres futuros. Cabe destacar que, dado que esto no es una norma de orden público, las partes pueden acordar diferentes condiciones. Abatti señala que es común establecer un período de tres meses antes de permitir la rescisión, con indemnizaciones acordes al sistema anterior.

Consejos prácticos

Si el propietario solicita la desocupación anticipada, lo más importante es revisar el contrato. Si no hay una cláusula que lo permita, el inquilino tiene todo el derecho de permanecer en el inmueble. Si existen cláusulas, se debe verificar si la causa es la adecuada. Cuando no se ajuste a ninguna de estas condiciones, siempre es posible explorar una negociación que también puede incluir compensaciones económicas.