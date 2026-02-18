Starmer Presionado a Cumplir Promesa sobre Aumento del Salario Mínimo Juvenil

A medida que la tasa de desempleo juvenil alcanza niveles alarmantes en el Reino Unido, el líder laborista Keir Starmer se encuentra bajo intensa presión para mantener su compromiso electoral de equiparar el salario mínimo de los jóvenes con el de los adultos.

Las cifras recientes indican que el desempleo en jóvenes de 18 a 24 años se ubica en un 14%, la cifra más alta en casi 11 años. En respuesta, se ha informado que el gobierno podría reconsiderar su promesa de equidad salarial.

Ministerios Revisan Compromisos Anteriores

Según un artículo publicado por *The Times*, algunos ministros están sopesando la posibilidad de abandonar la promesa de igualar el salario mínimo nacional para los jóvenes con el de los trabajadores mayores. Esto ha generado un fuerte rechazo entre grupos de interés que advierten sobre el riesgo de excluir a muchos jóvenes del mercado laboral al aumentar los costos de empleo.

“Están excluyendo a una generación de jóvenes del mercado laboral,” afirmaron representantes de asociaciones empresariales en su comunicación a los ministros.

Actual Estructura del Salario Mínimo

En el actual sistema, solo los trabajadores de 21 años o más pueden acceder al salario mínimo nacional, mientras que los jóvenes entre 18 y 20 años tienen una tarifa inferior, y los menores de 18 reciben un pago aún menor.

Reacciones de los Líderes Laboristas

La Secretaria de Gales, Jo Stevens, rechazó los rumores de cambio de políticas, insistiendo en que estas afirmaciones no representan la posición del gobierno. «Hemos desmentido los pronósticos de desempleo masivo desde la implementación del salario mínimo en 1998, y cada aumentos trae quejas que nunca se materializan en la realidad,» declaró Stevens.

Sin embargo, los sindicatos y otros líderes políticos han expresado su desacuerdo con la posible ralentización en la equiparación de los salarios mínimos, considerando que “no es una opción aceptable.” Andy Prendergast, de la GMB, destacó que postergar esta medida iría en contra de las promesas con las que se comprometió el partido.

Visita de Starmer a Gales

Starmer realizará una visita a Gales hoy, donde se prevé que brinde entrevistas sobre varios temas, incluida la inversión ferroviaria. El evento servirá como plataforma para establecer el compromiso del laborismo con los jóvenes y su futuro laboral.

Los temas económicos dominarán la agenda, con destacados líderes políticos haciendo los preparativos necesarios ante el inminente debate sobre el salario mínimo juvenil.