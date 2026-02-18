Más personas talentosas sufren un síndrome en debate: ¿Es autismo?

En un mundo cada vez más digitalizado, la salud mental enfrenta desafíos sin precedentes. Pero, ¿realmente estamos viendo un aumento en los diagnósticos de autismo y Asperger? Acompáñanos a descubrirlo.

Un Fenómeno Global en Aumento

En los últimos años, se ha vuelto común escuchar sobre conocidos o familiares que viven con alguna forma de autismo, especialmente el Trastorno del Espectro Autista (TEA). En Argentina, más de 100.000 personas tienen Certificado Único de Discapacidad por condición de autismo, un fenómeno que invita a cuestionar: ¿realmente están aumentando los casos?

El Asperger: Una Etiqueta Controvertida

El Día Nacional del Asperger nos brinda la oportunidad de debatir sobre cómo esta condición se relaciona con el autismo. A nivel internacional, el término «Asperger» ha caído en desuso desde 2013, cuando fue incluido en el espectro autista. Sin embargo, Argentina aún lo utiliza como un diagnóstico separado.

Un Pasado Controversial

La denominación «Asperger» fue cuestionada debido a la historia de Hans Asperger, quien colaboró con el régimen nazi en la identificación de niños que consideraba «indeseables». Esta revelación ha creado un debate sobre el uso de su nombre en la comunidad médica.

La Perspectiva de los Expertos

Expertos sugieren que el aumento en los diagnósticos se debe más al avance en el reconocimiento y la comprensión de estas condiciones que a un real incremento en la prevalencia. Según el psicólogo Ángel Elgier, “hay más diagnóstico, pero eso no significa que haya un aumento biológico.”

¿Es Posible Prevenir el Autismo?

A pesar de creencias extendidas, las vacunas no causan autismo, un mito surgido de un estudio fraudulento. El autismo se considera una condición de neurodesarrollo con un fuerte componente biológico, y no se produce por factores externos como redes sociales o crianza.

La Diversidad en el Espectro

El autismo abarca un amplio espectro de manifestaciones. Mientras algunas personas con Asperger pueden llevar vidas autónomas, otras necesitan apoyo. Cada caso es único y requiere una atención adecuada.

Redefiniendo el Enfoque

Es crucial reformular cómo entendemos y tratamos el autismo y el Asperger. El enfoque actual se centra en derechos y neurodiversidad, promoviendo la inclusión y ofreciendo apoyo a las familias, no solo en términos de diagnóstico, sino en calidad de vida.