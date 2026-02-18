Euro y Euro Blue: Cotización del miércoles 18 de febrero de 2026

El euro blue ha alcanzado cifras significativas en el mercado paralelo. Conoce las últimas cotizaciones y cómo se comparan con el euro oficial.

Valor del Euro Blue Hoy, 18 de Febrero

En este miércoles 18 de febrero de 2026, el euro blue se posiciona en $1.785,75 para la compra y $1.717,75 para la venta. La divisa informal, que frecuentemente supera al euro oficial, ha visto una reducción en su diferencia gracias a políticas recientes que buscan estabilizar el mercado.

Curso del Euro Oficial Este Miércoles

De acuerdo con el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cotiza a $1.620,00 para la compra y $1.720,00 para la venta en esta fecha. Es importante recordar que el euro es la moneda de 19 países de la Eurozona, siendo la segunda divisa más empleada a nivel global, después del dólar.

El Euro Tarjeta y Su Cotización

El euro tarjeta, utilizado para gastos en el exterior, presenta una cotización de $2.274,97 para la compra y $1.653,91 para la venta. Este tipo de cambio es esencial para quienes planifican utilizar tarjetas en sus viajes al extranjero.

Comparativa del Euro en los Bancos Argentinos

En el mercado formal, las cotizaciones del euro en diversos bancos son las siguientes:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.650,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.617,17 comprador y $1.709,83 vendedor.

Banco Supervielle: $1.652,00 comprador y $1.749,00 vendedor.

El Dólar Blue en el Mercado Paralelo

El dólar blue, por su parte, se encuentra en $1.420,00 para la compra y $1.440,00 para la venta. Este mercado informal tiene precios que generalmente superan los del mercado oficial, lo que refleja la demanda y la situación económica actual.