Verónica Ojeda celebra los 13 años de Dieguito Fernando y comenta sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona

En una emotiva reunión familiar, Verónica Ojeda conmemoró el cumpleaños de su hijo Dieguito Fernando, rodeada de seres queridos y recordando al icónico Diego Maradona.

Un cumpleaños lleno de amor y recuerdos

La ex pareja del legendario futbolista organizó una celebración íntima para honrar los 13 años de Dieguito Fernando. Entre risas y momentos entrañables, presentes estuvieron Jana Maradona y Mario Baudry, junto a amigos y familiares quienes compartieron la alegría del día.

La búsqueda de justicia por Diego Maradona

Durante este significativo evento, Verónica también se tomó un momento para hablar sobre la causa judicial que sigue en relación al fallecimiento de Diego Maradona. Con el corazón en la mano, expresó: “Lo único que nos importa es tener justicia, que Diego descanse en paz y que todos sus hijos puedan vivir sus vidas tranquilos.”

Un legado que perdura

La celebración no solo fue un homenaje al cumpleaños de Dieguito, sino también un tributo a la memoria de su padre, quien sigue vivo en el corazón de tantos. Con cada celebración, la familia Maradona reafirma su unión y el amor que los une, desafiando las adversidades que la vida les ha presentado.