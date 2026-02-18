Acusaciones de lealtad a los K: Amenazan con reducir su poder

El reciente nombramiento de Sandra Mendoza en la crucial Comisión de Acuerdos del Senado genera expectativa y controversia en el ámbito político argentino. La senadora, oriunda de Tucumán, se suma al juego de alianzas y desacuerdos que definen la dinámica de poder en el Congreso.

Un Cambio Sorprendente en el Escenario Político

La incorporación de Sandra Mendoza a la Comisión de Acuerdos fue un movimiento inesperado, dado que la senadora había sido aliada de Juan Manzur y ahora se alinea con el actual gobernador, Osvaldo Jaldo. Este cambio refleja una reconfiguración en las fuerzas dentro del Senado, especialmente en un entorno donde el bloque peronista tradicionalmente ha mostrado resistencia a las decisiones del oficialismo.

Composición de la Comisión de Acuerdos

La Comisión, que tiene como responsabilidad la aprobación de pliegos de jueces y cuestiones clave del Estado, cuenta actualmente con una composición que favorece a los aliados del oficialismo. De los 17 miembros, 12 pertenecen a partidos como La Libertad Avanza, PRO y UCR. A pesar de que el peronismo demanda una representación mayor, la asignación de solo cinco lugares genera tensiones.

Las Implicaciones del Reparto de Asientos

La negativa de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a firmar las designaciones evidencia las diferencias dentro del bloque. A pesar de que se han reservado algunas plazas, la limitación de asientos sigue siendo un punto de conflicto que podría redibujar las reglas del juego político en el Senado.

Avances en el Proceso Legislativo

Con pocos asientos aún disponibles, el escenario se complica. La banca Convicción Federal, aliada del grupo de José Mayans, decidió desligarse y trasladar a Guillermo Andrada a otra comisión, dejando a Mendoza como la principal representante en Acuerdos. Esta situación eleva las expectativas sobre cómo se desarrollarán futuras decisiones legislativas.

El Futuro de las Comisiones en el Senado

Con la preparación de una sesión crucial programada para el miércoles, el interbloque Popular debe decidir cómo reaccionar ante la posibilidad de quedar aún más marginados en las comisiones. Algunos miembros sostienen que una representación menor no tiene sentido y abogan por un enfoque más proactivo y menos subordinado.

Propuestas de Reformas y Designaciones Judiciales

En medio de esta inestabilidad política, el oficialismo apunta a avanzar en la designación de nuevos jueces, con planes de proponer 50 pliegos en marzo. La reciente aprobación de la reforma laboral, que obtuvo 42 votos a favor, refuerza la posición del oficialismo, acercándose cada vez más a la mayoría necesaria para la designación de jueces de la Corte Suprema.

El Rol de la Auditoría General de la Nación

Paralelamente, se prevén designaciones inminentes para la Auditoría General de la Nación (AGN), donde el peronismo se prepara para perder uno de los dos auditores que poseen. La competencia por estos puestos es intensa, dado su peso en la supervisión del gasto público y el control del Estado.