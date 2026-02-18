Gobierno suprime artículo sobre licencias por enfermedad tras controversia

En una jugada estratégica para asegurar la aprobación de la reforma laboral, el Ejecutivo ha eliminado el artículo 44, que proponía reducir los salarios de los trabajadores durante la ausencia médica.

El Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de retirar el polémico artículo 44 del proyecto de ley de modernización laboral en la Cámara de Diputados. Esta medida busca facilitar el avance de la reforma, ante la presión de partidos «dialoguistas» como el PRO y Provincias Unidas, quienes habían manifestado su negativa a continuar si el recorte en las licencias médicas permanecía.

La senadora Patricia Bullrich ya había indicado la posibilidad de modificaciones en la propuesta proveniente del Senado, pero la eliminación total del artículo ocurrió el martes para evitar que la reforma se frustrara.

Detalles del Polémico Artículo 44

El artículo 44 planteaba modificaciones significativas a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Actualmente, los trabajadores reciben el 100% de su salario durante su licencia por enfermedad o accidente no laboral. Sin embargo, la norma suprimida proponía:

Reducción de Salarios en Casos Específicos

Pago del 50%: Para situaciones donde se determinara que la incapacidad derivaba de «actividades voluntarias y conscientes» que implicaban riesgo (como deportes extremos).

Pago del 75%: En casos de enfermedades comunes o accidentes imprevistos sin actividades riesgosas previas.

Con la eliminación de este artículo, se preserva el esquema actual, que otorga entre 3 y 6 meses de licencia con el salario completo, dependiendo de la antigüedad del trabajador.

Reacción de los Partidos y Gremios

El rechazo a la propuesta fue unánime entre diversos sectores. Cristian Ritondo, líder del bloque PRO, expresó que desactivar el artículo 44 era esencial para avanzar en la aprobación de la ley. Gobernadores como Gustavo Sáenz también consideraron un error cualquier intento de reducir ingresos en contextos de salud vulnerables.

Desde el sector sindical, la Federación de Empleados de Comercio calificó de «inadmisible» la sanción económica a trabajadores enfermos. Esta concesión por parte del oficialismo busca calmar las tensiones con la oposición tanto en el ámbito parlamentario como en el sindical.

Cronograma Legislativo: ¿Cómo Avanza la Reforma?

El proyecto, al haber sido modificado en Diputados, deberá regresar al Senado para una sanción definitiva. Esto pone en riesgo el objetivo del presidente Javier Milei de iniciar las sesiones ordinarias con la ley aprobada.

Sin embargo, fuentes oficiales han informado que la estrategia consiste en aceptar las enmiendas en la Cámara Baja este jueves, y convocar una sesión especial en el Senado para el próximo 27 de febrero. Si se cumple con este cronograma, el Gobierno podría concluir el período de sesiones extraordinarias con su reforma laboral aprobada, a pesar de los ajustes realizados al texto original.