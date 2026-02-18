Transporte: ¿Cómo será el servicio este jueves 19 de febrero?

La CGT ha decidido convocar a un paro general sin movilización en el momento en que se discuta la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Este sería el cuarto paro que la central organiza durante la gestión de Javier Milei, dejando a los usuarios del transporte público en incertidumbre sobre su funcionamiento.

Actualmente, no se ha fijado una fecha definitiva para el tratamiento legislativo, el cual podría llevarse a cabo este jueves o el miércoles 25 de febrero. «Cuando la reforma laboral esté en la agenda de Diputados, la CGT realizará un paro nacional que afectará todo el transporte, aunque no habrá movilización hacia el Congreso. Cada sindicato tendrá libertad para actuar según su criterio», informaron fuentes del gremio.

El miércoles, tras los feriados de Carnaval, la CGT llevará a cabo una conferencia de prensa a las 11:00 en su sede de Azopardo 802 para brindar más detalles sobre la medida.

El comunicado de la Ugatt sobre el paro general X

Adhesiones de los Gremios de Transporte

La Ugatt ha manifestado en un comunicado su total respaldo al paro general anunciado por la CGT. «Defenderemos el trabajo argentino y nuestro derecho de huelga, por lo que el día de la discusión de la reforma laboral no habrá transporte», recalca el documento.

De igual manera, la CATT ha expresado su solidaridad con la medida de fuerza, aunque cada sindicato determinará cómo actuará de manera independiente.

Paros Específicos y Movilizaciones

Por otro lado, el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) anunció un paro de 48 horas, que comenzó a la medianoche del miércoles. Esta medida afecta todas las áreas de actividad y surge como respuesta a la propuesta que pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo.

Una vez que se definan los detalles sobre la discusión de la reforma en Diputados, la CGT y los gremios involucrados comunicarán la fecha y características del paro.

La UTA confirma su adhesión al paro general Tadeo Bourbon – LA NACION

Desde la UTA, el gremio que agrupa a los conductores de colectivos, también afirmaron que apoyarán las decisiones de la CGT, aunque aún no se ha especificado la fecha de la medida.

Además, el Ministerio de Capital Humano dictó una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y FATAP, que podría permitir que los servicios de colectivos funcionen el jueves si el sindicato acata esta medida.

Compromiso de los Gremios

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó que todos los gremios de transporte se unirán al paro y respaldarán la decisión de la CGT. La Unión Ferroviaria también se sumará a la huelga.

Comunicado de Metrodelegados sobre el paro de subte Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

Los Metrodelegados han anunciado un paro total de subte y Premetro durante todo el día en que se trate la reforma laboral. «No podemos permitir que esta iniciativa atente contra los derechos de los trabajadores», aseguran en su comunicado.

Por último, la APLA, parte de la Confederación, también anticipó su participación en la medida de fuerza, aunque los detalles sobre cómo se verán afectados los vuelos aún están por resolverse.