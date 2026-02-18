Video: Escasez de combustible llena las calles de La Habana de basura

La acumulación de basura en las calles de Cuba se ha agravado debido a la falta de combustible, complicando aún más la ya frágil situación de servicios básicos en el país.

En varias colonias de Cuba, los contenedores de basura permanecen desbordados durante días, mientras los vecinos recurren a dejar bolsas en las aceras. Las altas temperaturas y las lluvias solo incrementan la problemática.

Impacto de la Escasez de Combustible

La falta de diésel ha restringido significativamente las rutas de recolección, según informes locales. Esta situación ha llevado a que muchos comerciantes y ciudadanos se sientan abrumados por montones de residuos que se multiplican en sus barrios.

Una Realidad Agravada por la Falta de Servicios

Para gran parte de la población cubana, el creciente volumen de basura es un reflejo de un deterioro más amplio en los servicios públicos. Cortes de electricidad, escasez de agua y un sistema de transporte irregular se han vuelto parte de la cotidianidad.

Preocupaciones por la Salud Pública

La crisis de residuos añade un peso adicional a la ya difícil situación, generando serias preocupaciones sobre la higiene y la salud pública. Los desechos acumulados no solo deterioran la calidad de vida, sino que también representan un riesgo para el bienestar de los ciudadanos.