Descubre ‘El tiempo de las moscas’: el emocionante thriller de Netflix que celebra la amistad de Carla Peterson y Nancy Dupláa

El Tiempo de las Moscas: Un Viaje Emocional de Amistad y Superación

La nueva miniserie argentina en Netflix, "El Tiempo de las Moscas", invita a explorar la profunda conexión entre dos mujeres que buscan reconstruir sus vidas tras la prisión. Un relato que te atrapará desde el primer momento.

Una Huerta como Símbolo de Renacimiento Cuando Inés se encuentra con La Manca en la cárcel, le propone un proyecto inesperado: crear una huerta. Esta propuesta va más allá de lo simbólico; refleja la necesidad de cuidar, no solo de las plantas, sino de sus propias vidas. Juntas, enfrentan el desafío de comenzar de nuevo y redescubrir el significado de la esperanza.

El Impacto de la Amistad Femenina La serie, que se estrenó en 2026, ha captado la atención en redes sociales gracias a sus protagonistas, Carla Peterson (Inés) y Nancy Dupláa (La Manca). Ambas han destacado que la historia pone en primer plano una amistad femenina significativa, un elemento que resuena con el público.

Trama Compleja pero Imperfecta A pesar de su enfoque en la amistad, la serie presenta una trama secundaria de intriga que no siempre logra enganchar. La mezcla de géneros –desde la búsqueda detectivesca hasta la crítica social–, aunque ambiciosa, a veces perjudica la fluidez narrativa. Como dice el refrán, «quien mucho abarca, poco aprieta».

La Conexión entre las Actrices Peterson y Dupláa, amigas desde los años 90, trasladan su química natural a la pantalla, lo que enriquece la historia. Claudia Piñeiro, la escritora detrás de la obra, ha mencionado que aspira a que se perciba como una «road movie» al estilo de Thelma y Louise, ambientada en el conurbano argentino.

Personajes y Desarrollo Las protagonistas se embarcan en un nuevo camino con un emprendimiento de fumigación, enfrentando un dilema moral. Una clienta, Susana Bonar (Valeria Lois), les ofrece un trato tentador a cambio de un veneno mortal, lo que las lleva a investigar el oscuro secreto que la rodea.

Estilísticas que Distrajeron Uno de los aspectos menos agradables es la constante voz en off que, aunque busca dar matices a la historia, a menudo se siente forzada. Esto deja al espectador lidiando con metáforas sobre moscas que restan claridad al relato principal.

Un Episodio que Destaca Los seis episodios, dirigidos por Ana Katz y Benjamín Naishtat, incluyen un tercer capítulo que se aparta del tono general. Aquí, Inés se presenta como una mujer desbordada por presiones sociales, mostrando una faceta que recuerda a la «Bombita» de Relatos Salvajes. Este episodio ha generado tanto interés que se considera casi autocontenido.