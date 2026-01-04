Pablo Toviggino crea red de medios en apoyo a Chiqui Tapia y la AFA

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ha creado una red de medios que respaldan las decisiones del organismo, en un intento por enfrentar las críticas y las investigaciones judiciales que lo rodean. Esta red se presenta como un baluarte frente a las dudas sobre su gestión.

Análisis de una Estrategia Mediática

Bajo el lema «El fútbol une lo que la ideología divide», Toviggino ha logrado congregar a figuras como Jorge Rial, Alejandro Fantino y Mauro Federico, además de expresidentes de clubes como San Lorenzo e Independiente. Estos periodistas se encuentran en plataformas como Carnaval y Neura, así como en portales digitales como Doble Amarilla y Data Clave.

Un Soporte Financiero y Editorial Sostenido

Algunos de estos medios fueron impulsados por Toviggino, quien ha estado involucrado en la creación de Neura, según reconoció Fantino. Otros, como Carnaval y Data Clave, reciben su apoyo financiero y presentan una línea editorial contraria al actual gobierno.

Un Escudo Frente a la Justicia

Esta red mediática se utiliza como estrategia ante las investigaciones por lavado de dinero y otras irregularidades. Según sus defensores, las críticas que enfrenta Toviggino son parte de una «persecución política» relacionada con el interés de ciertos empresarios en las Sociedades Anónimas Deportivas.

Cobertura de Incidentales Investigaciones Judiciales

En el contexto de estas tensiones, Data Clave reportó sobre un allanamiento en la casa de Matías Yofe, un dirigente de la Coalición Cívica, quien denunció a Toviggino. El informe sugiere que la justicia investiga a una presunta banda dedicada a extorsionar a denunciados, articulando un clima de caos en el entorno del Fútbol Argentino.

La Fusión de Intereses

La relación entre Doble Amarilla y Data Clave se presenta como un conglomerado que defiende al peronismo y critica abiertamente las propuestas del gobierno actual. Estas plataformas refuerzan su apoyo a personalidades del deporte, promoviendo una narrativa favorable hacia figuras como Juan Román Riquelme y Gianni Infantino.

Las Operaciones Detrás de Carnaval

Poco antes de que la justicia realizara un allanamiento en las instalaciones de Carnaval, se reveló que Toviggino había estado involucrado en transacciones que vinculan a la cadena con eventos recientes de gran magnitud en el mundo del fútbol.

Los Vínculos Directos entre Medios y Poder

Pablo Jiménez dirige Doble Amarilla, mientras que la propiedad de Carnaval también ha generado especulaciones sobre la influencia de Toviggino. Aunque la fuente cercana al tesorero señala que él financia estas iniciativas y no interviene en su control diario, la conexión sigue siendo evidente.

Realidades Alternativas y Cambios de Propiedad

Recientemente, se dio un cambio de propiedad en Carnaval, tras revelaciones sobre la implicancia de Toviggino. Esto fue precedido por un allanamiento que desató nuevas preguntas sobre su verdadero rol en estas empresas mediáticas.

El Caso de Neura y su Evolución

El canal Neura, que ha tomado vuelo dentro del sector libertario, se ha ajustado a los cambios legislativos recientes tras el ascenso político de Sergio Figliuolo. Este portal, que cofundó Fantino, ha sido parte del ecosistema mediático que Toviggino ha cultivado.

Reflexiones de Fantino sobre su Relación con Toviggino

El periodista ha declarado en diversas ocasiones que Toviggino ejerció un rol de apoyo crucial para el lanzamiento de Neura, a pesar de las críticas que enfrenta en el ámbito político y mediático. Fantino ha enfatizado que su relación no ha sido solo financiera, sino también de guía y motivación personal.