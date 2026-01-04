Listo para la Corrida de Crónica: Necesita apoyo para renovar las ruedas de su handbike

El talentoso atleta de Rada Tilly necesita renovar las ruedas de su handbike para participar en una nueva edición de esta emblemática carrera.

Brian Digan, un reconocido atleta de Rada Tilly, se prepara para una nueva participación en la Corrida Internacional de Crónica, un evento que tiene un lugar especial en su historia como deportista. Con casi 20 años de vinculación a esta competencia de Comodoro Rivadavia, Brian se enfrenta a un obstáculo crucial: necesita sustituir los neumáticos y llantas de su silla de ruedas deportiva, que ha utilizado durante más de cinco años.

Una Pasión que Dura dos Décadas

“He estado aquí desde el primer día; estoy realmente contento y emocionado por correr nuevamente”, afirma Brian, quien a sus 28 años ha representado a su ciudad y provincia en numerosas competiciones de atletismo en silla de ruedas. Su vínculo con la Corrida de Crónica comenzó cuando tenía tan solo 12 años.

Necesidad de Apoyo para Competir

El atleta ha hecho un llamado a la comunidad para su apoyo, ya que requiere urgentemente nuevos neumáticos y llantas. “Cualquier colaboración será muy bienvenida. Con lo poco que cada uno pueda aportar, será de gran ayuda”, declaró.

Entrenamientos y Preparación

Brian entrena de forma rigurosa, realizando trabajos de fuerza en el gimnasio y sesiones prácticas en la calle. Según su entrenador, Lucas Kaman, se encuentra entrenando casi cuatro veces por semana, y recientemente ha comenzado a recorrer el circuito de la Corrida de Crónica para familiarizarse con el terreno. “Hoy exploramos la segunda parte del circuito para ver cómo se comporta la bicicleta sobre el pavimento”, compartió Lucas.

Ruedas en Mal Estado

El equipo de Brian ha señalado que la handbike presenta un desgaste notable en sus ruedas. “Las llantas originales tienen deformaciones y no están en condiciones para la competencia. Necesitamos tres cubiertas que deben ser pedidas desde Buenos Aires”, aclararon, subrayando que actualmente el atleta no cuenta con sponsors que lo respalden.

Una Convocatoria a la Solidaridad

Se hace un llamado a quienes puedan ayudar, ya sea de forma particular o como sponsors, para que Brian pueda seguir participando en carreras y estar presente en la Corrida de Crónica una vez más. “Toda colaboración, por mínima que sea, será de mucha ayuda”, agradecieron desde su equipo.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse al +54 9 2974 22-2192.