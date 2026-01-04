Intentos de contrabando: Valija en Ezeiza y auto en Misiones

Desarticulan un Ingente Operativo de Narcotráfico en Ezeiza y Misiones

Un contundente golpe al narcotráfico se llevó a cabo este sábado, con la incautación de 129 kilos de marihuana en diversas operaciones que ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en la frontera con Brasil.

En la madrugada del sábado, un control rutinario en el aeropuerto reveló el intento de entrada al país de una importante cantidad de estupefacientes en el equipaje de un pasajero. La condena y los esfuerzos de las autoridades reflotan esperanzas en la lucha contra las drogas.

Hallazgo en Ezeiza: 17 kilos de Marihuana en un Equipaje

El primer operativo se inició a las 5:45 de la mañana, cuando la Aduana realizó una revisión de rutina a las valijas que provenían de Roma, Italia. Durante la inspección, se detectaron imágenes sospechosas en una maleta que viajaba en el vuelo AR1141. Al abrir el equipaje, perteneciente a un ciudadano colombiano, se encontraron 17 kilos de marihuana, los cuales fueron confirmados a través de pruebas químicas. El pasajero, identificado como Jhon Crismatc Ocampo Pelaez, quedó a disposición de la Justicia tras el hallazgo de droga, que también fue encontrado en su mochila.

Operativo en Misiones: Una Mayor Incautación

El segundo operativo, que resultó en una captura considerablemente mayor, se llevó a cabo en la provincia de Misiones. Aquí, agentes de la Aduana de Bernardo de Irigoyen interceptaron un automóvil Chevrolet gris que intentaba ingresar a Argentina desde Brasil. Durante el control de rutina, se notaron irregularidades en la documentación de los dos hombres que viajaban en el vehículo. Esta alerta llevó a la intervención de la División de Investigaciones de Narcotráfico Noreste, que decidió examinar el automóvil más a fondo.

Más de 110 kilos de Marihuana Encontrados