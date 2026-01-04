Oposición se prepara y calcula estrategias para desafiar al Gobierno en el Congreso

Oposición se Prepara para Derogar el DNU de Inteligencia en Diputados

La oposición aguarda los plazos legales mientras suma apoyos para anular el decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el Congreso. Con grandes expectativas, aseguran estar «cerca» de alcanzar los votos necesarios.

Unión por la Patria Confía en Alcanzar los Votos Necesarios

Desde Unión por la Patria, sostienen que están a solo «6 o 7 votos» de conseguir la mayoría necesaria para rechazar el DNU. En otras agrupaciones opositoras, estiman tener entre 121 y 124 apoyos, lo que los motiva a seguir negociando.

Procedimiento Legal para Anular el DNU

A pesar de los esfuerzos realizados en el último año para modificar la legislación que regula los DNU, los cambios no fueron posibles. Según la normativa actual, para anular un decreto se requiere el rechazo por mayoría simple en ambas cámaras. Esto significa que necesitarían 129 votos si todos los diputados estuvieran presentes.

Alianzas y Negociaciones en el Congreso

En los primeros conteos de apoyos, se alinean en contra del DNU 93 miembros de Unión por la Patria, 20 de Unidos (que comprende a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal) y 4 de la Izquierda. A estos se suman voluntades independientes, como la diputada cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge «Gato» Fernández. También será clave el rol de los radicales que no se consideran oficialistas y otros exmiembros de libertarios, como Marcela Pagano.

Argumentos en Contra del DNU

Desde la bancada de Unidos, critican que «no existe necesidad ni urgencia» que justifique abordar un tema tan delicado sin la discusión parlamentaria. Advierten sobre la opacidad del decreto y su potencial para transformar a los servicios de inteligencia en una «policía secreta».

Rechazo y Preocupaciones Jurídicas

El kirchnerismo ha presentado un proyecto de declaración en oposición al DNU, argumentando que este otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) poderes coercitivos que comprometen el orden constitucional y la separación de poderes. Además, denuncian la falta de necesidad para implementar cambios en un mes de receso legislativo.

Trazando Parallelos Históricos

Cabe recordar que el único DNU rechazado en la historia argentina fue en 2024, cuando la oposición impidió que el entonces presidente Javier Milei aumentara el presupuesto de la SIDE. En esa ocasión, incluso el PRO votó en contra.

Soporte de la Bancada amarilla y Pasos Futuro

Por ahora, la bancada amarilla está a favor del DNU, adoptando una postura de prudencia a la espera de la normativa complementaria. Ellos argumentan que otros gobiernos han utilizado decretos para modificar la Ley de Inteligencia.

Solicitudes a la Mesa de Conducción

Tanto desde Unión por la Patria como de Unidos, han solicitado a los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, la formación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia. Sin embargo, los tiempos legislativos generan escepticismo sobre la rapidez de estas gestiones.

Plazos y Próximos Pasos

El Ejecutivo tiene un plazo de 10 días hábiles para enviar el texto del DNU al Congreso, lo que significa que debe hacerlo antes del 15 de enero. A partir de ese momento, comienza un nuevo conteo de 10 días para que la Bicameral de Trámite Legislativo lo evalúe, y entonces cualquiera de las cámaras podrá someterlo a votación.