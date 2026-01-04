Temporal ‘Francis’: El Ministerio de Transportes moviliza 279 quitanieves y 45,000 toneladas de sal en Cantabria y Madrid

Alertas Meteorológicas: El Paso de la Borrasca Francis Afecta a Múltiples Provincias

La llegada de la borrasca Francis ha desatado una serie de alertas meteorológicas en varias comunidades autónomas de España, provocando lluvias intensas y nevadas significativas. Este fenómeno se ha convertido en protagonista del día, afectando especialmente la mitad del país.

Condiciones Climáticas por la Borrasca Francis Este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó alertas en la mayoría de las comunidades, excepto en Extremadura. Francis, que se encuentra en el golfo de Cádiz, está generando importantes precipitaciones en el sur y nevadas en el norte y el interior de la península.

Impacto de las Condiciones Meteorológicas Las fuertes lluvias y nevadas están afectando diversas áreas, que presentan temperaturas bajo cero y acumulaciones importantes de nieve. Se esperan nevadas en la cordillera Cantábrica y en el sistema Central, con acumulaciones que podrían alcanzar los 20 centímetros en ciertos puntos.

Zonas Más Afectadas por las Nevas y Lluvias Para mañana, se anticipan las nevadas más robustas en el interior del este peninsular, alcanzando también áreas del centro. Las alertas indican que podrían registrarse acumulaciones de 5 centímetros en el sur de Aragón y las provincias de Castilla-La Mancha, así como en el interior de la Comunidad Valenciana.

Alerta Roja y Emergencias La alerta roja se mantendrá en zonas de Málaga y Cádiz hasta la medianoche, afectando a 27 municipios en la comarca de Costa del Sol y Guadalhorce debido a las intensas precipitaciones. Además, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha informado sobre la cancelación de varias rutas marítimas, complicando la movilidad en la región.

Evacuaciones y Rescates en Cádiz En Cádiz, 470 viviendas han sido evacuadas por el aumento del nivel del río Guadarranque. Los equipos de emergencia han rescatado a seis personas atrapadas en un vehículo afectado por las inundaciones.

Situación de Riesgo y Prevención El consejero de Emergencias ha subrayado que el riesgo de inundaciones y desbordamientos de cauces sigue siendo extremo, con 261 incidentes reportados a lo largo de Andalucía. Las autoridades insisten en la necesidad de evitar riesgos innecesarios y seguir las recomendaciones de seguridad.

Alertas Extensas en Otras Comunidades Aparte de Andalucía, Cataluña ha declarado la alerta por frío intenso hasta el miércoles, con temperaturas que podrían descender a -12 °C en el Pirineo. En Castilla y León, se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros de nieve, principalmente en la Ibérica de Soria y zonas como Ávila y Segovia.