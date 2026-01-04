El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acuso a Estados Unidos de un ataque militar que dejó decenas de víctimas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Un ataque sin precedentes

Durante una declaración transmitida en medios nacionales, Padrino López denunció que los escoltas del mandatario fueron «asesinados a sangre fría» por soldados estadounidenses. Este hecho, ocurrido el 3 de enero, generó una ola de indignación en el país.

Consecuencias del Ataque

El alto mando militar venezolano enfatizó que la «Fuerza Armada Nacional Bolivariana» rechaza firmemente esta «brutal agresión» y exige la «inmediata liberación» de Maduro y su esposa. Sin embargo, el número exacto de víctimas aún no ha sido confirmado, generando incertidumbre entre la población.

Versiones Contradictorias sobre las Víctimas

A pesar de que el gobierno no ha proporcionado cifras oficiales, informes de medios locales sugieren al menos 25 fallecidos, mientras que otros, como The New York Times, elevan esta cifra a 80, citando fuentes anónimas del gobierno venezolano.

Voces desde el Campo de Batalla

En entrevistas a medios afines al estado, soldados que sobrevivieron al ataque compartieron sus experiencias. Un sargento relató cómo su unidad abrió fuego ante la inminente llegada de un helicóptero estadounidense, expresando su orgullo por defender a la patria.

Actualización de Heridos

Organizaciones de Derechos Humanos sostienen que alrededor de 90 personas resultaron heridas solo en Caracas, lo que evidencia la magnitud del conflicto.

Denuncia de Secuestro

Padrino López calificó el hecho como un «secuestro» orquestado por Washington, reafirmando que Maduro fue elegido por el pueblo y que su legitimidad debe ser respetada. La respuesta del gobierno estadounidense no se ha hecho esperar.

El puerto de La Guaira resultó parcialmente dañado por los ataques de EE.UU.

La situación continúa desarrollándose con posibles repercusiones tanto internas como internacionales. La comunidad internacional observa con atención cómo avanzan los acontecimientos en Venezuela tras este ataque histórico que ha alterado el equilibrio político en la nación sudamericana.