Descubre la app que te ahorra hasta un 70% en compras de alimentos

Cheaf está cambiando la forma en que los argentinos compran, ofreciendo la posibilidad de adquirir productos hasta con un 70% de descuento. Ideal para quienes necesitan ajustar su presupuesto.

La necesidad de ahorrar en las compras diarias es más relevante que nunca en Argentina. Con Cheaf, es posible obtener productos cerca de su fecha de vencimiento a precios imbatibles.

¿Cómo Funciona Cheaf?

La aplicación permite a los usuarios adquirir **bolsones** de productos en comercios afiliados. Estos bolsones pueden incluir una variedad de alimentos como lácteos, panificados y vegetales, pero el contenido exacto se revela solo en el momento de la recogida.

Aprovechando las Ventajas

Cheaf ha establecido alianzas con supermercados, panaderías y tiendas de barrio, facilitando el acceso a estos descuentos. Las compras se realizan mediante tarjeta a través de la app y los usuarios pueden ver qué bolsones están disponibles en su proximidad mediante un mapa interactivo.

Aspectos a Considerar

Es importante tener en cuenta que los productos tienen una caducidad cercana, lo que implica que deben ser consumidos rápidamente. Además, hay un límite para recoger las compras hasta las 20 horas del mismo día. Aunque el contenido de cada bolsón es una sorpresa, se proporciona un listado con posibles productos que pueden incluirse, lo que permite anticipar qué esperar.

Un Cambio en la Forma de Comprar

Cheaf no solo ayuda a ahorrar, sino que también promueve el consumo responsable al reducir el desperdicio de alimentos. Esta aplicación se posiciona como una herramienta innovadora en el contexto actual, donde cada peso cuenta.