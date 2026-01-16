Viernes Primaveral y un Fin de Semana Caliente

Título: Un Respiro en el Calor: Clima Agradable Este Viernes en Buenos Aires y Nuevos Desafíos el Fin de Semana

Bajada: Después de una ola de calor que dejó a millones sin electricidad, el AMBA disfrutará de un día fresco y soleado, aunque el fin de semana traerá de vuelta el calor intenso.

Tras la reciente tormenta que alivió brevemente el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, este viernes se presentará como una jornada más templada y amigable. Con temperaturas agradables, los habitantes podrán disfrutar del aire libre al inicio del fin de semana, aunque el calor regresará pronto.

Pronóstico del Clima para el Viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha indicado que el viernes se caracterizará por un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 27 grados de máxima, un alivio considerable en comparación con los 36.5 grados registrados el jueves, justo durante el apagón que afectó a millones.

Condiciones Nocturnas y Viento

Por la noche, se anticipa la llegada de un viento del noreste, con ráfagas que pueden alcanzar entre 42 y 50 km/h, aportando una sensación refrescante al ambiente.

¿Qué Esperar del Sábado?

El sábado también se presentará con un clima agradable, con un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, se prevé que el calor regrese, con temperaturas que irán desde los 18 grados de mínima hasta los 32 grados por la tarde.

Alertas Meteorológicas en el País

Se espera que un fuerte frente tormentoso afecte el norte del país, donde se prevén tormentas severas, actividad eléctrica intensa y posibles granizadas. El SMN ha emitido alerta naranja para provincias como Tucumán, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y el suroeste de Corrientes. Además, hay alerta amarilla para Misiones, Formosa, Chaco, Catamarca, Jujuy y Salta.

Impacto en la Patagonia

En la Patagonia, las provincias de Santa Cruz y Chubut se enfrentan a condiciones adversas debido a vientos intensos del oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

La combinación de cambios en el clima y las alertas vigentes presenta un panorama variado para los próximos días, donde la población deberá estar atenta a las condiciones meteorológicas.