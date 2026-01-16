La bandera vuelve a ondear en Casa Rosada, pero se rompe

Después de una larga espera, la bandera argentina volvió a ondear en la emblemática Plaza de Mayo y en la Casa Rosada. Sin embargo, su estado ha desatado un torrente de críticas en las redes sociales.

Este miércoles, la bandera argentina fue izada nuevamente tras dos semanas de reparaciones en los mástiles de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. La enseña nacional había sido retirada el 2 de enero debido a problemas estructurales que afectaban las estructuras de soporte.

Un Regreso Esperado

La ausencia del pabellón no pasó desapercibida, generando un aluvión de comentarios en las redes sociales. Muchos ciudadanos expresaron su descontento por la tardanza en los trabajos, ya que estos lugares son considerados símbolos fundamentales de la identidad nacional.

Detalles de las Reparaciones

De acuerdo a las autoridades, los problemas se detectaron en el sistema de poleas y ganchos, lo que exigió la retirada de la bandera para evitar futuros inconvenientes. El mástil de la Casa Rosada es supervisado por Casa Militar, mientras que el de Plaza de Mayo es gestionado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Bandera no Está en Perfecto Estado

A pesar de la finalización de las reparaciones, rápidamente emergieron en las redes videos e imágenes que mostraban la bandera con una rotura en su sección inferior y enganchada en la polea superior. Estas imágenes generaron críticas adicionales y avivaron la discusión sobre el mantenimiento adecuado de los símbolos patrios.

Reacciones en las Redes Sociales

Hasta ahora, no se ha aclarado si la bandera será retirada para recibir un reemplazo o una reparación adecuada. La falta de información ha aumentado el malestar entre los ciudadanos, quienes consideran que tal emblemática insignia merece un cuidado especial.

El incidente ha sacudido la opinión pública, recordando la importancia de los símbolos nacionales en el sentimiento colectivo de identidad y pertenencia en Argentina.