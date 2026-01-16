Vitalik Buterin concede que los maximalistas de Bitcoin tenían razón sobre Internet

En un giro inesperado, el cofundador de Ethereum ha validado las advertencias de los maximalistas de Bitcoin, quienes anticiparon los peligros de un internet dominado por intereses corporativos.

Vitalik Buterin sorprendió a la comunidad cripto al reconocer en X que los defensores de Bitcoin vislumbraron con antelación los riesgos intrínsecos de un mundo digital controlado por corporaciones. Este comentario surge en medio de una reflexión sobre cómo la web se ha desviado de su propósito inicial.

Una Nueva Visión del Internet

Buterin afirmó que, en su opinión, la soberanía digital actual no solo debe resistir la intervención estatal, sino también debe abordar la privacidad y la autonomía frente a plataformas que lucran con la explotación de datos personales.

La División del Ecosistema Digital

El creador de Ethereum propone un marco en el que el ecosistema digital se divide en tres categorías: una web abierta, una controlada y una pequeña y cifrada, que fomenta la confianza y el control por parte del usuario.

Crítica a los «Corposlops»

Buterin arremetió contra los entornos digitales moldeados por intereses comerciales, a los que denominó «corposlop». Estos, según él, son productos que, aunque atractivos en apariencia, están diseñados para captar la atención, recopilar información masivamente y restringir el acceso a alternativas.

La Ruta a la Soberanía Digital

Al abordar los errores pasados, Buterin enfatizó que la defensa de la soberanía no debe basarse en restricciones severas o presión externa, sino en la creación de herramientas que amplíen la libertad de los usuarios.

Un Futuro Centrado en el Usuario

Mirando hacia adelante, Buterin imagina un internet más humano, que incluya aplicaciones locales, redes sociales con mayor control sobre el contenido y sistemas financieros más éticos, todos sustentados por inteligencia artificial que respete la privacidad.

Para él, el verdadero desafío radica en un cambio cultural, que vaya más allá de lo técnico.