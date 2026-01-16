La Virgen de la Tosquera: Fantasía y Despertar Sexual en la Adolescencia

La nueva película de Laura Casabé, "La virgen de la tosquera", fusiona el cine fantástico con la narrativa de Mariana Enriquez, ofreciendo una experiencia cautivadora que no dejará a nadie indiferente.

La historia se sitúa en el contexto del conurbano argentino a principios de los años 2000, en medio de la agitación que precedió a la crisis de 2001. La trama sigue a Natalia, interpretada por la prometedora Dolores Oliverio, quien navega las complejidades de la adolescencia y las relaciones en un entorno marcado por la incertidumbre.

Una Narrativa Basada en Relatos de Mariana Enriquez

Inspirada en dos relatos del libro Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enriquez, la película se desarrolla a partir de un guion de Benjamín Naishtat. Aunque el contexto social proporciona un trasfondo, la historia se centra en la vida interna de sus personajes.

Relaciones Adolescente en un Contexto Turbulento

Natalia vive con su abuela Rita, interpretada por la talentosa Luisa Merelas, tras el abandono de sus padres. En medio de esta soledad, Natalia se enamora de Diego, un joven que, tras un viaje de egresados, comienza a conectar a través de un chat con Silvia, una mujer mayor y más experimentada. Este triángulo amoroso desencadena una serie de emociones que alimentan la tensión de la trama.

Elementos Fantásticos en la Realidad Adolescente

La historia, aunque anclada en la realidad, se ve impregnada de elementos fantásticos. A medida que la frustración de Natalia por el desinterés de Diego se intensifica, se empiezan a desencadenar fenómenos inesperados que complican aún más las relaciones entre los personajes. La influencia de autores como Stephen King se percibe en el enfoque de la autora sobre el horror emocional y la transformación de lo cotidiano en algo inquietante.

Un Viaje de Autodescubrimiento y Frustraciones

La interacción entre los adolescentes es una de las grandes fortalezas de «La virgen de la tosquera». Los diálogos naturales y las escenas que abordan el despertar sexual aportan autenticidad a la narrativa. La película captura el espíritu de la juventud, mostrando tanto la camaradería como la rivalidad que puede surgir entre las amigas.

Un Final Sorprendente e Impactante

Con una dirección cuidadosa que combina el horror fantástico con una narrativa coherente, Casabé logra una película de autor que se siente única. El desenlace, lejos de lo predecible, deja al espectador reflexionando sobre las tensiones y frustraciones que llevaban construyendo desde el principio.

Detalles de la Película

La virgen de la tosquera es un thriller argentino-mexicano de 93 minutos que se encuentra disponible en varias salas, incluyendo Hoyts Abasto, Unicenter y Cinépolis Recoleta.