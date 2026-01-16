Automotrices 2026: El talento, clave en un año desafiante

El sector automotriz en Argentina emprende 2026 con signos de revitalización, aunque persisten serios obstáculos que afectan su competitividad regional. La gestión del talento se convierte en un elemento clave para el crecimiento sostenible y la mejora del posicionamiento internacional.

Un panorama de recuperación en el sector

Según un análisis de Adecco Argentina, a pesar de la reactivación del mercado automotriz, el contexto se vuelve cada vez más exigente. Las empresas enfrentan presiones para reducir costos, avanzar en la transformación tecnológica y cerrar brechas de productividad que han perdurado en el tiempo.

El capital humano como ventaja competitiva

En este entorno desafiante, la gestión del talento se destaca como un factor fundamental. La consultora resalta que el capital humano es uno de los principales motores de competitividad en la industria.

Comparativa regional: Argentina, Brasil y México

El estudio de Adecco también examina las asimetrías entre Argentina, Brasil y México, las cuales son notorias:

México se posiciona como el líder automotriz de América Latina, con una producción de aproximadamente 4 millones de vehículos anuales . Gran parte de su producción se destina a la exportación, principalmente hacia Estados Unidos.

se posiciona como el líder automotriz de América Latina, con una producción de aproximadamente . Gran parte de su producción se destina a la exportación, principalmente hacia Estados Unidos. Brasil cuenta con una industria sólida, produciendo más de 2,5 millones de unidades al año , con un mercado interno robusto y oportunidades de exportación en crecimiento.

cuenta con una industria sólida, produciendo más de , con un mercado interno robusto y oportunidades de exportación en crecimiento. Argentina opera con una producción de 500.000 vehículos anuales, mostrando una dependencia elevada de Brasil para sus exportaciones.

Estos contrastes también están influenciados por costos estructurales elevados y una carga tributaria significativa, que repercuten en la competitividad del sector y su capacidad para atraer inversiones. “La diferencia no solo se observa en la producción, sino en la planificación de talento a largo plazo, lo cual es tan crucial como la inversión en tecnología”, afirma Ariel Bonanno, Key Account Manager de Adecco.

Cinco estrategias para la competitividad en 2026

Ante este escenario competitivo, el informe identifica cinco áreas decididas para garantizar el éxito del sector automotriz en el próximo año:

1. Formación continua en la era digital

La evolución hacia la automatización y la electromovilidad redefine los perfiles laborales. La capacitación continua se vuelve esencial para acortar brechas y mantener la productividad.

2. Planificación de fuerzas laborales inteligentes

La planificación estratégica de personal es clave para anticipar necesidades futuras y alinear la gestión del talento con los objetivos empresariales en un entorno competitivo.

3. Reclutamiento tecnológico

El uso de datos en la selección y gestión de personas mejora la eficiencia, acorta los tiempos de contratación y permite decisiones más informadas en un mercado laboral ágil.

4. Inclusión y diversidad en la industria

Las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) comienzan a tener un papel importante en la industria automotriz, fomentando equipos más variados y adaptables.

5. Evaluaciones de Recursos Humanos enfocadas

Las auditorías de recursos humanos ayudan a identificar brechas de habilidades, permitiendo la implementación de acciones concretas para atraer y retener el talento clave.

El contexto indica que 2026 será un año decisivo para la industria automotriz en Argentina, donde la recuperación, la innovación y la presión competitiva exigirán un enfoque integral para alcanzar la eficiencia y mejorar el posicionamiento en el mercado.