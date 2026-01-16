Julio Iglesias responde a denuncias de agresión sexual: ‘Niego haber abusado de ninguna mujer’

El renombrado cantante español Julio Iglesias se pronunció en sus redes sociales tras recibir acusaciones de agresión sexual por parte de dos exempleadas. Su defensa es contundente: las denuncias son falsas y afectaron su dignidad.

El Comunicado de Julio Iglesias

Julio Iglesias emitió un mensaje donde niega de manera rotunda las imputaciones. Asegura que defenderá su honor ante lo que considera “un agravio terrible”. En sus palabras: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

Detalles de la Denuncia Judicial

La denuncia fue presentada formalmente el 5 de enero por dos extrabajadoras, en medio de una investigación que revela presuntos abusos ocurridos en 2021. La causa ha sido admitida por la Justicia en España, donde se estudian acusaciones de delitos relacionados con la libertad sexual.

Contexto de la Investigación

Las denunciantes alegan que las agresiones se dieron en el contexto de un entorno laboral caracterizado por el maltrato sistemático. Se han incluido en el expediente relatos que evidencian una estructura organizada de abusos.

Apoyo a las Víctimas

La organización Women’s Link Worldwide acompaña a las víctimas en el proceso judicial y ha solicitado medidas de protección ante el riesgo de represalias. Hasta el momento, se han incorporado pruebas que respaldan las acusaciones, como fotografías y grabaciones.

Reacciones y Opiniones

Tras la difusión de la denuncia, figuras públicas también han salido en defensa de Iglesias. La reconocida presentadora Susana Giménez expresó su apoyo, afirmando que el artista siempre se ha comportado con respeto hacia ella.