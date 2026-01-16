Ministerio de Transporte Investiga Aumentos Abusivos en Tarifas de Transporte Intermunicipal

Una sorprendente prueba de incumplimiento surge en el sector del transporte intermunicipal: más del 90% de las empresas no han reportado sus tarifas, lo que desencadena una investigación del Ministerio de Transporte.

El Ministerio de Transporte de Colombia ha alertado que más del 90% de las empresas de transporte intermunicipal están siendo objeto de una investigación por no cumplir con el informe obligatorio de tarifas. Este anuncio llega tras el análisis de datos correspondientes al último trimestre de 2025.

Requeridos a Presentar Información Tarifaria

La Superintendencia de Transporte ha emitido un requerimiento urgente a todas las firmas habilitadas para que presenten de inmediato la información sobre tarifas y costos. Esta acción es parte de las medidas de control para prevenir abusos en el cobro de pasajes intermunicipales.

Datos Alarmantes: Sólo el 10% Cumple con la Normativa

De un total de 519 empresas que operan cerca de 16,000 rutas en el país, solo 52 han sometido la información requerida, lo que equivale a un alarmante 10% de cumplimiento.

Compromiso de la Ministra de Transporte

La ministra María Fernanda Rojas enfatizó la necesidad de investigar a todas las compañías que incumplen con sus obligaciones, asegurando que estas acciones son cruciales para proteger los derechos de los usuarios.

Consulta Pública Disponibles para los Ciudadanos

Como parte de esta transparencia, el Gobierno ha habilitado un módulo en la página web de la Superintendencia de Transporte. Los ciudadanos pueden consultar la información reportada por cada empresa y las tarifas registradas.

Un Alza de Tarifas que Genera Controversia en Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, ha solicitado a la Superintendencia de Transporte una intervención urgente ante un aumento superior al 30% en las tarifas de varias rutas intermunicipales, lo que ha llevado a bloqueos y manifestaciones por parte de los usuarios.

Protestas por Incrementos Tarifarios Inexplicables

Las quejas se concentran en que, en la última semana, al menos tres empresas aplicaron aumentos en las tarifas en corredores clave del departamento, alimentando el descontento entre los ciudadanos.

Responsabilidad y Transparencia Solicita la Gobernación

A pesar de no tener la autoridad para fijar las tarifas, la Gobernación subraya que cualquier ajuste debe sustentarse en estudios técnicos claros y socializarse con los usuarios. El gobernador Rey ha instado a las empresas a actuar con transparencia y responsabilidad en la fijación de precios.

Aumento de Costos en el Transporte Público

Recientemente, los usuarios de Funza, Madrid, y Mosquera expresaron su preocupación por un alza de hasta $1,000 en las tarifas del transporte intermunicipal. Las actualizaciones de precios para 2026 reflejan un incremento aproximado del 30% respecto al año anterior.

Investigación en Marcha

La ministra de Transporte apoya la solicitud del gobernador para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre estos aumentos, advirtiendo que si se detectan incrementos injustificados, se requerirá su reducción.

Descontento entre los Usuarios

Los testimonios reflejan confusión entre los usuarios, quienes señalan que no hay claridad sobre las razones de estos aumentos, ya que los precios de combustibles y peajes no han subido de manera similar.

La situación continúa generando preocupación, con los costos de rutas clave como Bogotá–Funza alcanzando los $6,400, y la ruta Bogotá–Madrid llegando a los $7,100.

La comunidad está pidiendo a las autoridades que evalúen estos ajustes, considerando que son arbitrarios y desiguales entre las diversas empresas del sector.