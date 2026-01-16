¿Cuánto dinero puedes mantener sin declarar a la ARCA?

ARCA intensifica sus supervisiones sobre las billeteras virtuales en 2026, actualizando los límites de dinero que no requieren declaración. Descubrí cuánto podés mantener en tu cuenta sin complicaciones!

16.01.2026 • 07:32hs • BILLETERAS VIRTUALES





ARCA reforzó su vigilancia financiera en 2026, enfocándose en los movimientos dentro de billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y Naranja X. Este año se priorizan los saldos y transferencias que excedan los límites establecidos, los cuales pueden activar alertas automáticas.

Billeteras Virtuales: ¿Qué Monto Podés Tener Sin Declarar?

La normativa vigente de ARCA permite tener hasta $50 millones en billeteras como Mercado Pago, Ualá y Naranja X sin necesidad de una declaración automática. Los límites aplican tanto a los saldos como a las transferencias de dinero.

Para compras como consumidor final, el umbral se reduce a $10 millones; cualquier operación que lo supere será reportada, aunque la billetera puede solicitar información adicional en caso de necesidad.

Además, si el saldo a fin de mes, que será el 31 de enero, supera los $50 millones, el registro será enviado a ARCA. Si está por debajo de esa cifra, no habrá inconvenientes ni reportes necesarios.

Superar estos límites no implica automáticamente una irregularidad, sin embargo, activa los mecanismos de control de ARCA, que exige a las plataformas la información de usuarios cuando las transacciones rebasan lo permitido.

Documentación Requerida por ARCA en 2026

Cuando las billeteras virtuales superan los límites establecidos, están obligadas a informar a ARCA, lo que podría desencadenar un análisis más exhaustivo de las operaciones y el fondo del usuario.

ARCA puede solicitar justificar la procedencia de los fondos mediante:

– Comprobantes de compra o venta.

– Documentación de respaldo de las transacciones.

– Recibos de sueldo o comprobantes previsionales.

– Facturas de los últimos 3 a 6 meses.

– Constancia de inscripción en el Monotributo.

– Certificación de fondos firmada por un contador público.

Estos controles no buscan sancionar, sino prevenir conductas irregulares y garantizar la trazabilidad de los movimientos digitales. Sin embargo, inconsistencias detectadas pueden llevar a un proceso de fiscalización más profundo, que incluye auditorías y requerimientos de información adicional.

Las operaciones sospechosas también pueden ser reportadas aunque no superen los límites establecidos. Si ARCA identifica patrones inusuales, tiene autoridad para investigar, sin considerar el monto de las transacciones.

Mantener un registro claro de los ingresos y egresos en estas plataformas es fundamental para evitar posibles sanciones y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga maniobras sospechosas.