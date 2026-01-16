Fer Dente hace su debut en Company y da inicio a la temporada de musicales

"¡Vuelve el Musical! ‘Company’ Arrasa en la Calle Corrientes con Fer Dente"

La escena teatral porteña de 2026 se enriquece con la llegada del aclamado musical Company, interpretado y dirigido por Fer Dente, marcando el comienzo de un año lleno de espectáculos vibrantes en Buenos Aires.

*Company* es una joya del teatro musical que desafía las convenciones tradicionales. Creada por Stephen Sondheim y George Furth hace más de cinco décadas, esta obra rompe con la narrativa lineal y clásica del Broadway, presentando una serie de viñetas en torno a Robert, un hombre que reflexiona sobre la soltería y el matrimonio en su camino hacia los 35 años.

Un Clásico Moderno que Resuena en el Presente

Desde su estreno en 1970, *Company* ha evolucionado, y su premisa resulta aún relevante en el siglo XXI, donde las nociones de matrimonio ya no pesan de la misma manera. La obra, dirigida por Fer Dente, no busca moralizar las decisiones de su protagonista; más bien, las explora a través de una lente contemporánea.

Fernando Dente: Actor y Director en Acción

Dente asume un papel dual, tanto como intérprete como director, aplicando la traducción de Marcelo Kotliar de forma precisa. En el escenario, se siente el peso de la historia mientras las cinco parejas y las diversas relaciones que rodean a Robert se entrelazan en una danza cautivadora.

Interpretaciones Brillantes que Deslumbran

En la obra, cada actor tiene su momento de brillo, destacando a Vanesa Butera, quien deslumbró con una interpretación rápida y emocional. Su actuación sobrepasa las expectativas, combinando canto y actuación con gracia.

Otros momentos memorables provienen de Alejandra Radano, quien cautivó al público con su poderosa voz, encarnando a Joanne con una profundidad notable. Sus actuaciones subrayan que el arte del musical requiere habilidades multifacéticas.

Una Escenografía que Enmarca la Historia

La escenografía, compuesta por escalones que destacan a los músicos en vivo dirigidos por Damián Mahler, crea un ambiente dinámico que mantiene la energía en el escenario. Esta elección escenográfica es un eco de trabajos anteriores de Dente, como en *Despertar de primavera*, donde la interacción entre actores y músicos se convierte en esencial para la narrativa.

Expectativas del Público en un Contexto Económico Retador

A medida que *Company* se establece en la cartelera, queda por ver cómo responderá el público ante una obra que equilibra tradición e innovación, especialmente en un momento en que los teatros enfrentan el desafío de mantener la asistencia en un contexto financiero complicado.