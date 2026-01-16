El BCRA refuerza su rol comprador con más de u$s 550 millones en enero

El BCRA Refuerza sus Reservas: Nuevas Compras Alcanzan los 562 Millones de Dólares

El Banco Central de la República Argentina intensifica su estrategia de acumulación de reservas y, solo en la última jornada, adquirió 47 millones de dólares. De esta manera, el total acumulado en lo que va del año asciende a 562 millones, elevando las reservas a 44.646 millones de dólares.

Ritmo Sostenido de Compras

Según los datos proporcionados por Capital Markets Argentina, la entidad monetaria está manteniendo un promedio cercano a los 64 millones de dólares diarios en compras. Este ritmo ha sido reconocido incluso por el Fondo Monetario Internacional, cuyas autoridades elogiaron los esfuerzos para fortalecer las reservas del país. La vocera del organismo, Julie Kozack, destacó: «Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas.«

Detalles de la Acumulación

Las compras comenzaron el 5 de enero, con 21 millones de dólares, y han continuado sin interrupciones. Esta semana, el BCRA registró adquisiciones de 43, 55, y hasta 187 millones, siendo esta última la más significativa en este nuevo ciclo de compras.

Movimiento en el Mercado Cambiario

En cuanto al dólar oficial, se ha mantenido en un rango relativamente estable. La reciente rueda vio un leve descenso, con el dólar mayorista cerrando a 1.441 pesos, lo que refleja una tendencia a la baja en esta semana.

Condiciones del Mercado Financiero

Las tasas de interés en pesos siguen elevadas, afectadas por la limitada liquidez y la creciente venta de bonos dollar-linked. Para contrarrestar esta situación, el BCRA ha intervenido con compras de Lecaps cortas, y las expectativas inflacionarias han impulsado al alza las tasas fijas.

Riesgo País: Una Leve Caída

Por otro lado, el Riesgo País, medido por JP Morgan, disminuyó 3,56%, posicionándose en 571 puntos. Sin embargo, el indicador reflejó una fluctuación reducida, mostrando que la percepción de riesgo se mantiene elevada pero estable durante este periodo.