Descubre ‘La Excavación’: la impactante película británica inspirada en hechos reales, ahora en Netflix

En un viaje al corazón de la historia británica, "La excavación" despliega una trama cautivadora que combina relaciones humanas, descubrimientos arqueológicos y el contexto tumultuoso previo a la Segunda Guerra Mundial.

La película británica “La excavación” entrelaza la historia con las complejidades de las relaciones humanas, transportando al espectador a un momento pivotal antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Basada en la novela de John Preston, publicada en 2007, este drama psicológico es una producción de Netflix que ha captado la atención de críticos y amantes del cine.

La Protagonista y su Misterioso Presentimiento

La historia gira en torno a Edith Pretty, interpretada por Carey Mulligan, una mujer viuda que, impulsada por un siniestro presentimiento, siente que en su propiedad podría esconderse un importante descubrimiento. Este sentimiento la lleva a contratar a un arqueólogo para explorar su terreno, lo que desencadenará un hallazgo que transformará su vida y el entendimiento de su época.

Un Drama que Captura la Esencia de una Era

El filme destaca por su tono reflexivo y la química palpable entre sus protagonistas. La producción es considerada «indispensable» por los críticos, quienes elogian su capacidad de recrear el ambiente de la época, así como la «fidelidad histórica del diseño de producción» y su «música evocadora».

El Reparto Estelar

Junto a Mulligan, el elenco incluye a Ralph Fiennes en el papel de Basil Brown, el arqueólogo encargado de la excavación, y a otros talentos como Lily James (Peggy Piggot) y Johnny Flynn (Rory Lomax). Cada actor aporta profundidad y emoción a la narrativa, haciendo que el drama sea aún más cautivador.

Un Hallazgo que Cambia la Historia

En 1938, mientras el continente europeo se prepara para la guerra, la excavación en Sutton Hoo revela un barco de madera de más de 24 metros de longitud, cargado con ajuares funerarios que datan de siglos atrás. Este descubrimiento es considerado uno de los más significativos del siglo XX en el Reino Unido y es el eje alrededor del cual gira la película.

La Visión del Director Simon Stone

El director australiano Simon Stone describe “La excavación” como una «pieza de época» que, a pesar de su trasfondo histórico, refleja sentimientos universales que resuenan en la actualidad. En sus propias palabras, «los sentimientos atemporales que encierra están perfectamente adaptados a esta era moderna».

«La excavación»

Con su rica narrativa, un elenco talentoso y una dirección excepcional, «La excavación» se perfila como una de las películas más relevadas del año, combinando la historia con las emociones humanas en medio de un contexto tumultuoso.