Amazon cierra tiendas de alimentos en EE. UU. y se enfoca en entregas a domicilio

Amazon Se Despide de Sus Tiendas Físicas: Un Nuevo Enfoque en la Entrega Rápida

La famosa empresa de tecnología reestructura su estrategia comercial al cerrar sus tiendas Amazon Go y Amazon Fresh, centrándose en mejorar la experiencia de compra a través de entregas a domicilio.

El gigante tecnológico Amazon ha anunciado el cierre de todas sus tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh, como parte de un giro hacia la optimización de sus servicios de entrega rápida a domicilio. Este cambio, comunicado en un comunicado oficial, busca adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

Transformación hacia Whole Foods Market

Según la empresa, algunos de los locales cerrados serán transformados en tiendas Whole Foods Market. Esta cadena de supermercados, conocida por su especialización en productos naturales y orgánicos, busca aumentar su presencia en el mercado mediante el lanzamiento de minitiendas que reemplazarán los espacios de Amazon Go y Amazon Fresh.

«Estas tiendas más pequeñas están revolucionando la experiencia de compra, ofreciendo una cuidada selección de comidas listas para llevar, café y artículos esenciales», señala el comunicado.

Cambio en los Hábitos de Compra

Amazon explica que esta decisión responde a un cambio significativo en los hábitos de los compradores en EE.UU., quienes prefieren cada vez más las entregas en línea para abastecerse de alimentos frescos y productos básicos. Este incremento en el comercio electrónico ha llevado a la compañía a consolidar su enfoque en la rapidez y efectividad de las entregas.

Crecimiento en Servicios de Entrega

De hecho, el servicio de entrega ha registrado un notable crecimiento en 2025, alcanzando cifras récord en la rapidez con la que se entregan los productos alimenticios. «Esto ha permitido que más clientes accedan a alimentos de calidad a precios asequibles», añadió el comunicado.

Explorando Nuevos Formatos de Tiendas

Además de transformar sus tiendas actuales, Amazon está considerando el lanzamiento de supercentros físicos. Estos nuevos espacios estarán diseñados para ofrecer a los clientes una amplia variedad de alimentos frescos y productos diarios a precios competitivos.

Con esta estrategia renovada, Amazon se posiciona para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores modernos, quienes buscan comodidad y eficiencia en sus compras. Así, la empresa se prepara para un futuro en el que la entrega a domicilio se convierte en la norma y no en la excepción.