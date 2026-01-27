Funcionarios bajo la lupa: Investigan su responsabilidad mientras continúan los incendios en Los Alerces

Las llamas siguen avanzando en el Parque Nacional Los Alerces, mientras una investigación penal busca esclarecer la responsabilidad de los funcionarios encargados de controlar el fuego en diciembre.

Investigación Penal en Marcha

La Fiscalía de Esquel, liderada por el fiscal Santiago Roldán, ha decidido investigar a los funcionarios que debían contener el incendio que comenzó el 9 de diciembre de 2025 en el Lago Menéndez. Actualmente, el fuego se ha extendido a gran parte de la provincia de Chubut.

Denuncias Ciudadanas

Un grupo de ciudadanos presentó una denuncia el 9 de enero, solicitando la investigación por posibles delitos vinculados al incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos ambientales relacionados con el incendio.

Además, la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces agregó otra denuncia centrada en el abuso de autoridad y violación de deberes, alegando imprudencia y negligencia por parte de las autoridades.

Acciones de la Fiscalía

La fiscalía ha solicitado informes relevantes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, así como apoyo de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina.

Desarrollo del Incendio y Colaboración Internacional

El incendio ha mostrado un incremento en su actividad en focos como Lago Menéndez y Bahía Rosales. La situación empeoró durante el fin de semana debido a condiciones climáticas adversas, que complicaron el trabajo de los bomberos provenientes de varias provincias y de regiones chilenas para combatir el fuego.

Temperaturas y Condiciones Climáticas

Para este martes, se esperan temperaturas cercanas a los 20 °C, con baja humedad y referente a la probabilidad de lluvias en algunas áreas. El viento podría aumentar en intensidad, exacerbando la situación del incendio.

Reclamos de Emergencia por parte de Gobernadores Patagónicos

El gobernador Ignacio Torres ha solicitado la incorporación de la figura de ecocidio al Código Penal argentino, argumentando que las condenas actuales son insuficientes para frenar a quienes inician incendios intencionales.

Este pedido se intensifica luego de la detención de un individuo que provocó un incendio en la ruta 3, un caso que ha resaltado la urgencia de medidas más fuertes en el contexto de la crisis actual.

Un Frontal Llamado a la Acción

Torres, junto al resto de los gobernadores de la región, han pedido al Congreso que se apruebe una ley de Emergencia Ígnea. La legislación permitiría desbloquear fondos especiales, mejora en la incorporación de equipos y asistencia directa a las comunidades afectadas.

En total, casi 230.000 hectáreas se han visto afectadas por los incendios en la Patagonia, una crisis que demanda respuestas rápidas y efectivas para proteger el ecosistema y las poblaciones locales.