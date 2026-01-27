Winclap, la firma cordobesa, conquista Estados Unidos al adquirir una empresa de marketing.

La empresa cordobesa de transformación digital, Winclap, marca un hito en su trayectoria al adquirir Brkaway, una destacada plataforma estadounidense enfocada en la gestión de creadores de contenido. Con esta operación, no solo expande su alcance en Norteamérica, sino que también resalta la evolución del ecosistema emprendedor argentino.

Winclap, fundada en Córdoba, ha hecho un movimiento estratégico al comprar Brkaway, una plataforma reconocida en el ámbito marketing con creadores en Estados Unidos. Esta adquisición refuerza su posición en el competitivo mercado norteamericano, al tiempo que evidencia la madurez y el potencial de crecimiento del sector emprendedor en Argentina.

Brkaway: Nuestra nueva aliada en el marketing digital

Con esta compra, una empresa argentina integra una herramienta líder en el marketing de creadores, un aspecto fundamental en las estrategias digitales de marcas a nivel global. El enfoque de Winclap se centra en combinar tecnología, datos e inteligencia artificial para optimizar campañas de contenido, haciéndolas más eficientes, medibles y profesionalizados.

Brkaway se creó para abordar uno de los desafíos más importantes del sector: la fragmentación de herramientas que complica la gestión de campañas con múltiples creadores. Con su plataforma, ahora más de 15.000 creadores han logrado sistematizar procesos y facilitar la relación entre marcas, agencias y talentos digitales, generando más de USD 5,6 millones en ingresos para la comunidad.

Un reconocimiento a la trayectoria de Winclap

Ganadora del título de Startup del Año en 2025, gracias al certamen de la editorial Punto a Punto, Winclap no solo refuerza su prestigio con esta reciente adquisición, sino que también concreta su visión de crecer en América Latina y Estados Unidos.

Un vínculo que se fortalece

La colaboración entre Winclap y Brkaway no es nueva; llevan más de tres años trabajando en conjunto, centrados en un enfoque que prioriza a los creadores y la escalabilidad. La formalización de esta relación permitirá acelerar los planes de expansión internacional con un mayor volumen de operaciones.

Desafíos y proyecciones en el sector

Mariano Sáenz, CEO de Winclap, destacó que el marketing con creadores ha evolucionado de una simple táctica a un motor de crecimiento crucial para las marcas. La integración de Brkaway no solo facilitará procesos, sino que también abrirá puertas a un objetivo de ingresos que supera los USD 14 millones para 2026, dentro de un mercado de contenido que se proyecta alcanzar USD 22 millones en el mismo período.

Impulsando la innovación en marketing

Los beneficios de esta operación son claros: mayor agilidad en la ejecución de campañas y menor complejidad operativa. Brkaway proporcionará las herramientas necesarias para conectar a empresas y creadores, permitiendo campañas más creativas y medibles. Así, la plataforma se convierte en el «LinkedIn del contenido», facilitando conexiones profesionales y la curaduría de talentos.

Este movimiento destaca la capacidad de las empresas tecnológicas argentinas para competir y adquirir en mercados desarrollados, validando que desde el corazón de Córdoba es viable construir negocios con visión global.