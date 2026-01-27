Kike Teruel: ¿Un regreso a ‘Los Nocheros’? Considera una despedida especial

El exintegrante de uno de los grupos folclóricos más emblemáticos de Argentina, Kike Teruel, ha compartido su experiencia en un reciente diálogo con Matías Alé en NET TV. Su retorno a la música se produce en un entorno familiar y acogedor, su propio emprendimiento en Mar del Plata.

Un Inicio Musical desde Casa

Kike Teruel ha encontrado un nuevo hogar musical en ‘La Nochera’, donde organiza guitarreadas y se presenta ante un público que aprecia el folclore argentino. Tras su retiro de los escenarios, este espacio le permite reconectar con su pasión y mantener viva la tradición musical en un ambiente familiar.

Teatro y Nuevos Proyectos

Además de revitalizar su carrera musical, Kike también ha estado involucrado en diversas obras teatrales, lo que le permite explorar nuevas facetas de su talento. Durante la charla, no dudó en elogiar a sus excompañeros de Los Nocheros, destacando su continuo éxito y el cariño que siente por ellos.

La Puerta Abierta al Regreso

Ante la posibilidad de una reunión, Kike Teruel no descartó una eventual vuelta a Los Nocheros, expresando que un llamado de Mario, Álvaro Teruel o Rubén Ehizaguirre sería considerado con gusto. Este hecho ha despertado la ilusión entre sus seguidores, quienes añoran la música que tanto los ha emocionado a lo largo de los años.