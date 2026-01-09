Descubre la Temporada 2 de ‘Mil Golpes’, la nueva serie de Steven Knight, creador de Peaky Blinders

Este viernes 9 de enero, los aficionados a las series tienen una cita imperdible con el lanzamiento de la segunda temporada de «Mil Golpes», una producción que promete seguir cautivando con su intensa narrativa.

Una historia de lucha y redención

Creada por el talentoso Steven Knight, la serie sigue los pasos de Hezekiah Moscow, interpretado por Malachi Kirby, un boxeador que, tras soñar con ser domador de leones, se encuentra lidiando con la dura realidad de los rings en el Londres victoriano. En esta nueva entrega, el luchador buscará reconstruir su honor en medio de un clima de incertidumbre personal.

Paralelismos con «Peaky Blinders»

La revista española Esquire ha realizado comparativas entre «Mil Golpes» y Peaky Blinders, otro éxito de Knight que ha dejado una huella en el panorama audiovisual. Ambas series reflejan la complejidad de sus personajes en entornos difíciles y su búsqueda por el respeto y la justicia.

El desarrollo de la trama

Con solo 6 capítulos, esta temporada se adentrará en los dilemas y conflictos que enfrenta Hezekiah, quien, a pesar de su notoriedad, sigue siendo un luchador en busca de propósito. La serie se centrará en ofrecer una evolución significativa en sus personajes, manteniendo siempre el interés del espectador.

La visión de Steven Knight

Knight, conocido por su enfoque narrativo único, destacó que al crear una segunda temporada debe haber un equilibrio. «Es fundamental dar consistencia a los personajes, pero también plantearles nuevos desafíos», afirmó. A su juicio, lo importante es que los espectadores se sientan emocionados y conectados con la historia, más allá de la exactitud histórica.

Finales abiertos y nuevas dinámicas

La segunda temporada de «Mil Golpes» nos presenta a sus tres protagonistas emocional y geográficamente distantes tras los intensos eventos de la primera entrega. La narrativa promete explorar las consecuencias de sus decisiones y la forma en que sus caminos pueden volver a cruzarse.