Justicia niega suspensión de investigación sobre la mansión en Pilar de Toviggino

La Cámara en lo Penal Económico ha desestimado un intento de congelar la investigación relacionada con la compra de una lujosa mansión en Pilar, que involucra al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Esta resolución permitirá continuar con las indagaciones sobre posibles irregularidades.

Este viernes, el tribunal confirmó la decisión del juez Marcelo Aguinsky de seguir adelante con la causa durante la feria judicial de enero, emitiendo medidas de investigación urgentes a fines de diciembre.

Detalles del Caso

El recurso fue presentado por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes argumentaron, a través de su abogado Mariano Morán, que las diligencias dispuestas no se ajustan a las pautas para actuar durante la feria judicial, por lo que reclamaron que la causa se reabriera en febrero.

Resolución de los Magistrados

Los camaristas Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia dictaminaron que la habilitación de la feria no afecta los derechos de las partes ni el derecho de defensa de los recurrentes. Además, enfatizaron la importancia de que las partes estuviesen al tanto del avance de la investigación.

Investigaciones en Curso

La decisión del tribunal permite al juez Aguinsky proseguir con la indagatoria sobre un presunto caso de lavado de dinero. Se espera que en los próximos días se lleven a cabo nuevas medidas de prueba, incluyendo la comparecencia de testigos claves, como los pilotos de un helicóptero que aterrizó en la mansión.

La Controversial Mansión

Pantano y Conte, a través de su empresa Real Central S.R.L., adquirieron una mansión en Villa Rosa que abarca 105 mil metros cuadrados, con canchas de paddle y un helipuerto, por 1.800.000 dólares, aunque su tasación oficial la eleva a 17 millones de dólares. La justicia está investigando a Toviggino como el verdadero propietario de la propiedad.

Elementos Reveladores

En la mansión se halló un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central, que pertenece al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, así como documentos de vehículos registrados a nombre de familiares del tesorero. El juez Aguinsky ha indicado que la investigación se centra en el uso de fondos de la AFA para financiar esta compra.

Próximos Pasos Judiciales

Una decisión clave aún está pendiente: determinar qué juez se encargará del caso, si Aguinsky o el juez federal Adrián González Charvay, que ha solicitado que el expediente sea trasladado a su jurisdicción. La Cámara Federal de San Martín tendrá la última palabra al respecto.