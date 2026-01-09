JPMorgan Chase asume el control de la Apple Card, dejando atrás a Goldman Sachs.

El cambio de socio financiero promete una transición sin inconvenientes para los usuarios, quienes seguirán disfrutando de los beneficios de la tarjeta.

JPMorgan Chase se convierte en el nuevo emisor de la Apple Card, asumiendo esta responsabilidad de Goldman Sachs en un proceso gradual que se extenderá por los próximos dos años. Esta unión marca un nuevo capítulo para la popular tarjeta de crédito de Apple, lanzada en 2019.

Una Transición Sin Alteraciones para los Usuarios

A lo largo de este período de transformación, los titulares de la Apple Card no notarán cambios en su experiencia. La tarjeta seguirá operando con la red Mastercard y mantendrá atractivos beneficios como el programa Daily Cash, que permite a los usuarios recibir un porcentaje de sus compras como reembolso en efectivo.

Un Cambio Estratégico para Goldman Sachs

Este traspaso se da en un contexto donde Goldman Sachs busca desprenderse de un negocio que no resultaba rentable. La entidad optó por vender su cartera de Apple Card por alrededor de u$s1.000 millones menos de su valor real, evidenciando las dificultades en su estrategia de servicios al consumidor.

Además, Goldman Sachs se vio obligado a reservar u$s2.200 millones para cubrir pérdidas relacionadas con clientes morosos en el último trimestre de 2025.

Oportunidades para JPMorgan Chase

Con la adquisición de más de u$s20.000 millones en saldos de tarjetas de crédito, JPMorgan Chase fortalece su posición en el mercado. La firma recalca que esta alianza no solo representa una expansión de su cartera de clientes, sino que también introduce un producto que combina tecnología avanzada con servicios financieros, mejorando su competitividad en un sector en constante evolución.

La integración de la Apple Card dentro del ecosistema de Apple continúa siendo una ventaja significativa frente a otros emisores, asegurando una experiencia fluida para los usuarios de iPhone y Apple Wallet. Además, se garantiza que la opción de solicitar nuevas tarjetas permanecerá sin cambios durante la transición.