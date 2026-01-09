Dr. Ahorro cierra varias farmacias: Impacto en el sector

La cadena mexicana Dr. Ahorro está atravesando una crisis significativa en Argentina tras cerrar varias sucursales emblemáticas y enfrentar deudas considerables. Este giro en su historia pone en jaque su permanencia en el país.

En los últimos días, Dr. Ahorro, conocida por su enfoque en medicamentos genéricos, ha cerrado un número notable de locales en Buenos Aires, Córdoba y Salta. Entre los cierres más destacados se encuentran aquellos en Av. Corrientes y Larrea, en Puente Saavedra, y la plaza Constitución. Según el portal especializado Pharmabiz, la cadena enfrenta deudas con proveedores que superan los 4 millones de dólares, lo cual ha condicionado su capacidad de abastecimiento.

Un Modelo de Negocios Disruptivo

Desde su llegada a Argentina en 2002, durante el auge de los medicamentos genéricos, Dr. Ahorro ha procurado posicionarse en un segmento de mercado que tradicionalmente no contaba con cobertura de salud. Su estrategia consistió en eliminar intermediarios, como las droguerías, y abastecerse directamente de laboratorios que se especializan en la producción de genéricos.

Desafíos en un Mercado Competitivo

A pesar de sus intentos por replicar el éxito de otras cadenas en diferentes rubros, la convivencia con competidores en el sector farmacéutico ha demostrado ser complicada. Pharmabiz señala que, a diferencia de los supermercados, donde distintas marcas pueden coexistir sin conflictos, en el ámbito farmacéutico esta sinergia no se ha logrado.

Intentos Fallidos de Venta

Previo a la drástica reducción de su presencia en el mercado local, la empresa también buscó potenciales compradores para su red de más de 30 farmacias. Sin embargo, esas negociaciones no resultaron fructíferas, según fuentes del sector.

Un Contexto de Oportunidades?

A pesar de la crisis que afecta al consumo en general, el segmento de medicamentos de venta libre, conocido como OTC, ha mostrado un crecimiento en la demanda, lo que ha permitido a algunos competidores acelerar sus planes de expansión. Recientemente, la empresa venezolana Farmatodo adquirió las cadenas locales Vassallo y La Santé, mientras que FarmaPlus compró la firma marplatense Bauza.

Competencia y Desafíos Futuros

La situación de Dr. Ahorro es aún más complicada al estar bajo la propiedad del empresario mexicano Xavier González Zirión, quien también lidera la cadena El Fénix en su país. Su principal competidor, Dr. Simi, también ha tenido una historia tumultuosa en Argentina, habiendo cerrado sus operaciones en 2008 debido a las estrictas regulaciones de mercado.

Con múltiples desafíos en su camino, el futuro de Dr. Ahorro en Argentina se presenta incierto, mientras la industria farmacéutica local continúa evolucionando y ajustándose a las nuevas realidades del mercado.