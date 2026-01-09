Rectora de la Universidad de Glasgow exonerada de acusaciones de antisemitismo

El doctor Ghassan Abu-Sitta, rector de la Universidad de Glasgow, ha sido absuelto de acusaciones de mala conducta relacionadas con comentarios sobre Hamas y antisemitismo. Un panel médico rechazó las alegaciones tras una exhaustiva audiencia.

Veredicto favorable tras tres días de audiencia

El caso fue presentado ante el Medical Practitioners Tribunal Service en Manchester, donde el panel decidió no proceder con la denuncia de la General Medical Council (GMC), la entidad que regula la práctica médica en el Reino Unido. La decisión se tomó después de una revisión detallada de las evidencias durante tres días.

Controversia en torno a un artículo y publicaciones en redes sociales

Las acusaciones contra Abu-Sitta se centraron en un artículo publicado en un periódico libanés y en dos tuits. En su artículo, el médico mencionó la «martyrdom» de Ahmad Nasr Jarrar, un supuesto miembro de Hamas, afirmando que «el pueblo no tiene otro arma más que la violencia revolucionaria». Sin embargo, el tribunal determinó que el contenido completo del artículo no contenía elementos antisemitas ni apoyaba la violencia.

La opinión del tribunal sobre el contexto de sus publicaciones

Ian Comfort, presidente del panel, enfatizó que no se tomaron frases de manera aislada y que, desde el punto de vista de un lector promedio, las publicaciones no representaban un apoyo a la violencia. De hecho, se llegó a la conclusión de que la conmemoración de ciertos eventos no equivalía a una «ayuda material o moral» al terrorismo.

Reacciones a la decisión del tribunal

Abu-Sitta, que también se ha manifestado como un activista palestino, argumentó que ha sido sometido a un perfil racial negativo por su identidad. A su vez, UK Lawyers for Israel, la organización que llevó el caso a la GMC, expresó su descontento sobre el fallo, advirtiendo que podría afectar la confianza de los pacientes judíos en su atención.

Comentarios finales sobre la responsabilidad profesional

Mientras que Ros Emsley-Smith, representante de la GMC, argumenta que Abu-Sitta cruzó líneas de un discurso político legítimo y se adentró en la mala conducta, el médico reiteró que sus publicaciones eran meras expresiones de solidaridad con su causa.

Un rector independiente

Es importante mencionar que, aunque Abu-Sitta es rector de la Universidad de Glasgow, no es miembro del personal académico y su posición no representa a la institución. Esta distinción es crucial en el contexto de las preocupaciones sobre la comunicación pública y la responsabilidad profesional.