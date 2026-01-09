Alerta en Bell Ville: Recién nacida hospitalizada por consumo de cocaína en el embarazo

Una desalentadora situación ha despertado la preocupación en el ámbito sanitario y en los organismos dedicados a la protección infantil, tras el hallazgo de cocaína en el organismo de una recién nacida en el Hospital Regional José Antonio Ceballos de Bell Ville.

La bebé fue admitida en neonatología después de los estudios rutinarios que confirmaron la presencia de esta sustancia. Las autoridades del hospital activaron protocolos de salud y judiciales tras el diagnóstico, buscando asegurar la protección de la niña.

Detección y Actuación Inmediata

El caso salió a la luz en las últimas 48 horas, cuando los exámenes toxicológicos realizados a la madre también resultaron positivos. Con el propósito de garantizar el bienestar de la bebé, el hospital notificó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la cual comenzará a trabajar en las medidas de protección necesarias antes del alta de la pequeña.

Monitoreo Constante para Evaluar Consecuencias

El director del hospital, José María Ruíz, explicó en una entrevista que los cuidados clínicos son intensivos debido a los peligros que conlleva la exposición a drogas en neonatos. “El seguimiento es permanente”, afirmó, enfatizando la evaluación constante de posibles efectos neurológicos, respiratorios y renales.

Cuidado Especializado y Abordaje Integral

El departamento de neonatología está trabajando en conjunto con otros especialistas para detectar cualquier alteración que pueda surgir y ajustar el tratamiento de acuerdo a la evolución del cuadro médico de la bebé.

Importancia de la Detección Temprana

Al revisar la historia clínica materna, el equipo médico encontró antecedentes de consumo problemático. Ruíz comentó que la cocaína puede atravesar la placenta, lo que convierte la detección temprana en un factor clave para mitigar posibles daños en la salud de la bebé.