¿Qué ingresos necesita una familia para ser clase media en CABA?

El costo de vida en CABA: ¿Cuánto necesita una familia para ser clase media?
En diciembre de 2025, una familia tipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá contar con $2.128.461 para poder considerarse parte de la clase media, según un reciente informe del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA).
El ingreso mínimo requerido para alcanzar este estatus ha aumentado un 2,48% respecto al mes anterior, aunque este incremento se encuentra por debajo de la inflación local del 2,7% registrada en diciembre.
Condiciones económicas de una familia en CABA
Para no caer en la indigencia, esta misma familia necesita $726.569, mientras que para evitar la pobreza se requieren $1.346.876, según las cifras de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT).
Inflación y su impacto
El periodo de diciembre 2025 cerró con una inflación del 2,7%, acumulando un total del 31,8% para todo el año. Un aspecto notable es que la inflación de los alimentos fue más baja, aumentando solo un 2,4%.
Variación de ingresos y gastos
El aumento en la línea de indigencia fue del 3,30% y la línea de pobreza se incrementó un 2,96% en comparación con noviembre, superando ambos porcentajes la inflación aún vigente en la ciudad.
Clasificación de los hogares en CABA
Los hogares en CABA se clasifican de la siguiente manera:
– Indigencia: hogares que no pueden costear la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
– Pobreza no indigente: aquellos que no pueden cubrir la Canasta Básica Total (CBT) pero pueden adquirir la CBA.
– No pobres vulnerables: hogares que poseen ingresos suficientes para la CBT, pero no la Canasta Total (CT).
– Sector medio frágil: hogares con ingresos que les permiten estar por encima de la CT, pero que no alcanzan 1,25 veces la CT.
– Clase media: aquellos cuyos ingresos se sitúan entre 1,25 y 4 veces la CT.
– Sector acomodado: hogares que superan 4 veces la CT.
Causas del aumento en la inflación en CABA
El rubro de transporte ha sido particularmente afectado, con un aumento del 5,5% debido a la variación en los precios de combustibles y tarifas de colectivo urbano, que han incidido en el incremento general del índice de precios al consumidor.