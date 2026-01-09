¿Qué ingresos necesita una familia para ser clase media en CABA?

En diciembre de 2025, una familia tipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá contar con $2.128.461 para poder considerarse parte de la clase media, según un reciente informe del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA).

El ingreso mínimo requerido para alcanzar este estatus ha aumentado un 2,48% respecto al mes anterior, aunque este incremento se encuentra por debajo de la inflación local del 2,7% registrada en diciembre.

Condiciones económicas de una familia en CABA

Para no caer en la indigencia, esta misma familia necesita $726.569, mientras que para evitar la pobreza se requieren $1.346.876, según las cifras de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT).

Inflación y su impacto

El periodo de diciembre 2025 cerró con una inflación del 2,7%, acumulando un total del 31,8% para todo el año. Un aspecto notable es que la inflación de los alimentos fue más baja, aumentando solo un 2,4%.

Variación de ingresos y gastos

El aumento en la línea de indigencia fue del 3,30% y la línea de pobreza se incrementó un 2,96% en comparación con noviembre, superando ambos porcentajes la inflación aún vigente en la ciudad.

Clasificación de los hogares en CABA

Los hogares en CABA se clasifican de la siguiente manera:

– Indigencia: hogares que no pueden costear la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

– Pobreza no indigente: aquellos que no pueden cubrir la Canasta Básica Total (CBT) pero pueden adquirir la CBA.

– No pobres vulnerables: hogares que poseen ingresos suficientes para la CBT, pero no la Canasta Total (CT).

– Sector medio frágil: hogares con ingresos que les permiten estar por encima de la CT, pero que no alcanzan 1,25 veces la CT.

– Clase media: aquellos cuyos ingresos se sitúan entre 1,25 y 4 veces la CT.

– Sector acomodado: hogares que superan 4 veces la CT.

Causas del aumento en la inflación en CABA

El rubro de transporte ha sido particularmente afectado, con un aumento del 5,5% debido a la variación en los precios de combustibles y tarifas de colectivo urbano, que han incidido en el incremento general del índice de precios al consumidor.