Falleció Philippe Junot, el playboy que cautivó a Carolina de Mónaco y conquistó a Pata Villanueva.

Falleció Philippe Junot: El Legendario Play Boy que Deslumbró al Mundo

Una vida llena de glamour, amor y escándalos se apagó. Philippe Junot, el carismático ícono del jet-set internacional, dejó este mundo a los 75 años en Madrid, rodeado de su familia.

Philippe Junot, reconocido por haber conquistado a Carolina de Mónaco en 1978 y su posterior romance con la modelo argentina Pata Villanueva, ha fallecido el 8 de enero de 2026. La noticia la dio a conocer su hija mayor, Victoria, en una emotiva publicación en redes sociales, expresando su tristeza por la partida de su padre tras una vida llena de aventura y amor.

Raíces Nobles y una Vida de Lujo Junot, hijo del político y acaudalado Michel Junot, provenía de una familia con una rica herencia aristocrática. Su ancestro, Jean-Andoche Junot, fue un destacado general al servicio de Napoleón y su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo en París, lo que subraya el prestigio familiar que lo acompañó durante toda su vida.

Un Matrimonio de Cuento de Hadas La vida de Philippe alcanzó un hito en 1978 al unirse en matrimonio con una joven Carolina de Mónaco, quien tenía solo 21 años en ese momento. Con una diferencia de edad notable y en medio de un aluvión de atención mediática, su boda se convirtió en un evento social monumental en Montecarlo, con 800 invitados, incluyendo a la icónica actriz Ava Gardner.

Desafíos y Escándalos en su Relación A pesar del glamour que rodeaba a la pareja, Rainiero de Mónaco y Grace Kelly manifestaron su preocupación por la imagen de playboy que tenía Junot, lo que contribuyó a la inestabilidad de su unión. Tras solo dos años de matrimonio, se separaron en 1980, en medio de rumores de infidelidades, incluyendo un breve romance con Pata Villanueva.

Una Nueva Etapa Familiar Después de su separación de Carolina, Philippe se volvió a casar con Nina Wendelboe-Larsen, con quien tuvo tres hijos: Victoria, Isabelle y Alexis. Mantuvo una relación cercana con ellos a lo largo de los años, destacando la vida social de Isabelle, quien es conocida en España y está casada con Álvaro Falcó Chávarri, marqués de Cubas.