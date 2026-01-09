Suspensión de la tarjeta corporativa de AFA vinculada a presunto testaferro de Toviggino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el ojo del huracán tras la orden del juez Marcelo Aguinsky, quien ha decidido suspender de manera urgente la tarjeta corporativa utilizada por uno de los presuntos testaferros de su tesorero, Pablo Toviggino. Este caso se enmarca dentro de una investigación por un posible lavado de dinero relacionado con una mansión en Pilar.

Descubrimiento de Gastos Sospechosos

Fuentes judiciales revelaron que la suspensión de la tarjeta American Express se produjo después de que se detectaran gastos ajenos a las actividades de la AFA, incluyendo el pago de servicios de electricidad para propiedades no vinculadas a la institución.

Informes Reveladores

En su resolución, Aguinsky mencionó un informe de EDENOR que indica que la tarjeta a nombre de Luciano Nicolás Pantano, uno de los implicados, fue utilizada para abonar el suministro eléctrico a múltiples domicilios no relacionados con la AFA.

Medidas Inmediatas del Juez

El magistrado ha solicitado a American Express la suspensión inmediata de todos los cargos vinculados a esta tarjeta para detener el posible daño económico. «La acción judicial busca frenar el perjuicio continuado y evitar pérdidas irreversibles», argumentó Aguinsky en su resolución.

Gastos Mensuales Elevados

Las autoridades han determinado que Pantano realizó gastos mensuales que ascienden a 50 millones de pesos entre enero y diciembre de 2025, a pesar de no tener un rol activo en la AFA. Su única vinculación previa fue como presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, desde mayo de 2021 hasta marzo de 2022.

Investigaciones en Curso

Tras el escándalo, la justicia ha ordenado diversas pruebas para investigar el origen de los gastos realizados con la tarjeta, que incluyen el pago a EDENOR. Además, Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, son los propietarios de una lujosa mansión en Pilar, adquirida por 1.800.000 dólares, cuya valuación oficial supera los 17 millones de pesos.

Propiedades en Mano de Prestanombres

Un análisis más profundo sugiere que Pantano y Conte podrían ser prestanombres de los verdaderos propietarios de estos activos, vinculados a Toviggino. Elementos encontrados durante el allanamiento de la mansión incluyen un bolso de la AFA y documentos relacionados con familiares de Toviggino, lo cual complica aún más la trama.

Posibles Consecuencias Legales

La investigación busca arrojar luz sobre un presunto lavado de dinero, considerando que los fondos utilizados para la compra de la mansión podrían estar relacionados con irregularidades dentro de la AFA. Aguinsky plantea como hipótesis que estos actos constituyen una administración fraudulenta en perjuicio de la institución deportiva.

Urgencia en la Investigación

Para abordar la urgencia del caso, el juez ha decidido habilitar la feria judicial, a pesar de la oposición por parte de la defensa de Pantano y Conte, quienes solicitan la suspensión de la investigación hasta el regreso de la actividad judicial regular.