Razones para evitar el uso de tarjetas físicas al pagar en el extranjero

Los fraudes y clonaciones están al acecho. Descubre por qué cada vez más expertos recomiendan optar por soluciones digitales al momento de pagar durante tus vacaciones en el exterior.

Los pagos digitales han revolucionado el mundo financiero global, pero también han elevado las alarmas sobre los fraudes que pueden surgir al utilizar tarjetas físicas, especialmente en destinos turísticos.

Los Riesgos de Usar Tarjetas Físicas en el Extranjero

Los viajeros a menudo se ven expuestos a prácticas desleales, como el «cambiazo» de tarjetas, la clonación en terminales manipuladas y cargos no autorizados en moneda extranjera.

Los expertos alertan especialmente sobre el peligro que representa cuando la tarjeta sale de la vista del usuario. En fracciones de segundo, puede ser fotografiada o cambiada por otra.

A esto se suma el uso de dispositivos de pago alterados que pueden captar datos sensibles. Aunque la tecnología avanza, estos métodos de fraude siguen vigentes.

Alternativas Más Seguras para Tu Dinero

Sebastián Siseles, CEO de la billetera digital Vesseo, sostiene que confiar ciegamente en las tarjetas físicas es un error. Las opciones digitales no solo son más seguras, sino que también permiten un mayor control sobre las transacciones.

Utilizar métodos como el pago por QR o sistemas como Pix reduce considerablemente la exposición a fraudes, ya que eliminan la necesidad de entregar físicamente la tarjeta.

Consejos para Protegerte del Fraude

Para disfrutar de unas vacaciones sin complicaciones financieras, aquí tienes algunas recomendaciones:

Mantén siempre a la vista tu tarjeta: exígela en el momento del pago y evita entregar la tarjeta a otros para «verificar» montos.

Desconfía de terminales dañadas o extrañas: elige otro medio de pago si el dispositivo está roto o mal conectado.

Evita la banda magnética: prioriza pagos contactless o con billeteras digitales para minimizar el riesgo de clonación.

Activa alertas en tiempo real: recibe notificaciones instantáneas sobre tus transacciones para detectar irregularidades rápidamente.

Limita el uso de redes Wi-Fi públicas: realiza operaciones financieras solo en conexiones seguras o utilizando datos móviles.

De acuerdo a un reciente informe, las billeteras digitales han alcanzado el 70% de las transacciones a nivel mundial, cifra que seguirá en aumento con un crecimiento proyectado del 21% anual hasta 2027. Adaptarse a este entorno digital no solo es cuestión de comodidad, sino de seguridad.