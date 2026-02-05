Descubre las Fascinantes Donaciones al Museo Paleontológico de San Pedro

El Museo Paleontológico de San Pedro suma a su rica colección tres impresionantes boleadoras de granito, herramientas empleadas por los antiguos habitantes de la región, asegurando así la preservación de un valioso legado cultural.

Un Hallazgo Histótico

Las boleadoras, herramientas que datan de épocas prehispánicas, fueron encontradas por Carmelo Luna durante trabajos agrícolas en el campo hace varios años. Recientemente, su hijo, Enrique Luna, decidió donarlas al museo para garantizar su conservación y facilitar su estudio científico.

Características de las Boleadoras

Las tres piezas, que miden aproximadamente 6 centímetros de diámetro, están elaboradas con granito de áreas serranas como la Isla Martín García y Tandil. El uso de este material, ajeno a San Pedro, sugiere intercambios culturales entre las comunidades de la región pampeana y los grupos serranos.

Detalles y Observaciones

Uno de los ejemplares se destaca por estar pulido y terminado, evidenciando su función práctica. Las otras dos, sin embargo, presentan fracturas que podrían ofrecer pistas sobre su fabricación y uso, contribuyendo así al entendimiento de las técnicas de los antiguos pobladores.

Importancia del Aporte Familiar

Desde el Museo Paleontológico, se ha resaltado la importancia de la donación de la familia Luna, subrayando que la inclusión de estas boleadoras al patrimonio público enriquece nuestro conocimiento sobre la historia prehispánica y asegura la salvaguarda de estos monumentos de la historia bonaerense.